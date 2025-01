São Paulo lança disciplina inédita de acessibilidade e inclusão nas universidades

O Governo do Estado de São Paulo, em colaboração com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) e quatro universidades estaduais ligadas à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI), anunciou a criação da “Disciplina Paulista de Acessibilidade e Inclusão“. Esta iniciativa inovadora foi formalizada durante uma reunião na sede da SEDPcD, no final de 2024.

A nova disciplina, que disponibilizará 8 mil vagas por semestre totalizando 16 mil anualmente, é destinada à formação de estudantes de todos os cursos universitários. Ela será oferecida de forma optativa aos alunos da Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade Estadual Paulista (Unesp) e Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), com início programado para o primeiro semestre de 2025.

Segundo Marcos da Costa, secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência, “essa disciplina representa mais uma aliança entre a SEDPcD e as universidades paulistas, reafirmando nosso compromisso com a inclusão e acessibilidade. No ano anterior, avançamos na assinatura de editais para pesquisa em tecnologia assistiva, com 52 projetos contemplados, além do lançamento de três Centros de Ciência focados no Desenvolvimento em Tecnologia Assistiva. Agora, damos um passo crucial ao integrar essas temáticas na formação dos futuros profissionais, promovendo uma sociedade mais inclusiva e equitativa”.

A proposta curricular abrange conteúdos essenciais para a promoção da educação inclusiva e acessível. Entre os tópicos abordados estão a identificação e análise de barreiras físicas, atitudinais, tecnológicas e pedagógicas, bem como o estudo dos direitos das pessoas com deficiência e a relevância da cultura inclusiva. Os alunos também terão acesso a conceitos sobre tecnologia assistiva e desenho universal na aprendizagem, práticas pedagógicas voltadas à diversidade e discussões éticas sobre inclusão. A disciplina visa enfatizar a importância da acessibilidade, incentivando uma visão integrada em diferentes contextos sociais e educacionais.

O foco principal da Disciplina Paulista de Acessibilidade e Inclusão é capacitar os estudantes universitários a entenderem e promoverem a inclusão em diversas esferas sociais e educacionais. Com uma abordagem interdisciplinar abrangente, busca sensibilizar os futuros profissionais sobre a relevância da remoção de barreiras, a garantia dos direitos das pessoas com deficiência e o fortalecimento de uma cultura que valorize a diversidade humana. Além disso, pretende preparar os alunos para implementar conceitos de acessibilidade e tecnologia assistiva em suas respectivas áreas profissionais, contribuindo para uma sociedade mais justa.

Marcos da Costa ressalta: “A acessibilidade e inclusão não são privilégios; são direitos. Com esta nova disciplina, estamos dando um passo significativo para assegurar que esses direitos sejam plenamente respeitados e incorporados em todos os setores da nossa sociedade”.

Os conteúdos serão disponibilizados na plataforma digital da Univesp, proporcionando flexibilidade e acessibilidade aos estudantes das universidades estaduais paulistas. Essa plataforma permitirá que os alunos acessem o curso remotamente, promovendo uma experiência educativa inclusiva alinhada aos princípios da equidade. A carga horária incluirá temas abrangentes relacionados ao universo da inclusão e acessibilidade.

Esta iniciativa se insere nas ações do governo estadual em parceria com as universidades, visando preparar profissionais capacitados para atender as necessidades das mais de 3,3 milhões de pessoas com deficiência no estado de São Paulo, conforme dados do Observatório dos Direitos da Pessoa com Deficiência.