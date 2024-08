São Paulo já arrecadou R$ 60 milhões com bilheteria do MorumBIS em 2024

O São Paulo atingiu a marca de 1 milhão de torcedores no MorumBIS na partida contra o Goiás. A bilheteria do Tricolor no ano já ultrapassou a marca de R$ 60 milhões.

A média de público do São Paulo como mandante é de 45.755 por jogo. A renda média é de R$ 2,75 milhões por partida.

O clube atingiu a marca do milhão de público um jogo mais cedo do que no ano passado. Na última temporada, o Tricolor precisou de 23 jogos para somar um milhão de torcedores; neste ano foram 22.

O São Paulo bateu o recorde de público em uma só temporada ao colocar 1.515.716 torcedores no MorumBIS em 2023. A média foi de 44.579, inferior aos 45.755 deste ano.

O total da renda do Tricolor no ano com bilheteria é de R$ 60.509.704. O time ainda tem entre 10 e 15 jogos em casa na temporada.

Confira público e renda de todos os jogos do São Paulo em 2024:

– São Paulo 3 x 1 Santo André (Paulistão). Público pagante: 45.270; Renda: R$ 2.377.411

– São Paulo 1 x 0 Portuguesa (Paulistão). Público pagante: 45.850; Renda: R$ 2.549.211

– São Paulo 3 x 0 Água Santa (Paulistão). Público pagante: 36.456; Renda: R$ 1.423.649

– São Paulo 0 x 1 Santos (Paulistão). Público pagante: 45.722; Renda: R$2.535.440

– São Paulo 2 x 2 RB Bragantino (Paulistão). Público pagante: 44.756; Renda: R$ 2.600.939

– São Paulo 1 x 1 Palmeiras (Paulistão). Público pagante: 55.033; Renda: R$ 3.693.222

– São Paulo 1 (4) x (5) 1 Novorizontino (Paulistão). Público pagante: 55.197; Renda: R$ 4.022.136

– São Paulo 2 x 0 Cobresal (Libertadores). Público pagante: 49.502; Renda: R$ 3.643.692,50

– São Paulo 1 x 2 Fortaleza (Brasileirão). Público pagante: 35.055; Renda: R$ 1.836.126

– São Paulo 0 x 0 Palmeiras (Brasileirão). Público pagante: 55.694; Renda: R$ 3.444.111

– São Paulo 2 x 1 Fluminense (Brasileirão). Público pagante: 39.515; Renda: R$ 2.103.391

– São Paulo 0 x 0 Barcelona-EQU (Libertadores). Público pagante: 50.516; Renda: R$ 3966.890

– São Paulo 2 x 0 Águia (Copa do Brasil). Público pagante: 38.409; Renda: R$ 1.221.893

– São Paulo 2 x 0 Talleres (Libertadores). Público pagante: 56.162; Renda: R$ 5.153.140,00

– São Paulo 2 x 0 Cruzeiro (Brasileirão). Público pagante: 44.928; Renda: R$ 2.560.112

– São Paulo 0 x 1 Cuiabá (Brasileirão). Público pagante: 33.586; Renda: R$ 1.726.202,50

– São Paulo 2 x 1 Criciúma (Brasileirão). Público pagante: 28.008; Renda: R$ 1.382.121,00

– São Paulo 3 x 1 Bahia (Brasileirão). Público pagante: 49.037; Renda: R$ 2.897.611,00

– São Paulo 2 x 0 RB Bragantino (Brasileirão). Público pagante: 46.321; Renda: R$ 2.723.970,00

– São Paulo 1 x 0 Grêmio (Brasileirão). Público pagante: 53.168; Renda: R$ 3.248.493,00

– São Paulo 2 x 2 Botafogo (Brasileirão). Público pagante: 53.244; Renda: R$ 3.155.055,00

– São Paulo 2 x 0 Goiás (Copa do Brasil). Público pagante: 45.191; Renda: R$ 2.244.888,00