São Paulo instala sirenes de alerta em Guarujá e outras cidades para prevenir desastres naturais

Com o objetivo de proteger a população contra os perigos de temporais e deslizamentos, o estado de São Paulo está implementando um novo sistema de sirenes em três cidades: Guarujá, São Sebastião e Franco da Rocha. O investimento total previsto para esta iniciativa é de R$ 4,6 milhões e será gerido pela Defesa Civil Estadual.

As localidades selecionadas foram definidas por meio de um estudo técnico realizado pela Defesa Civil, que considerou estatísticas relacionadas a desastres geológicos e os riscos associados a cada área. O Morro da Barreira do João Guarda, localizado em Guarujá, é uma das regiões que mais sentiu os efeitos de deslizamentos, tendo registrado uma tragédia em março de 2020, onde 23 vidas foram perdidas.

A Prefeitura de Guarujá declarou que a escolha da cidade para a instalação do sistema foi baseada em uma série de fatores, incluindo o histórico de alagamentos e deslizamentos, o elevado volume pluviométrico observado na região, e o número significativo de mortes e desalojados decorrentes desses eventos. Além disso, a presença de um centro de operações disponível 24 horas por dia também influenciou a decisão.

A instalação das sirenes ocorrerá no Morro da Barreira do João Guarda, especificamente na área da Enseada. Os critérios para o acionamento do sistema estão sendo desenvolvidos e serão finalizados em parceria com o governo estadual nos próximos meses.

Recentemente, uma licitação pública foi lançada visando a aquisição dos equipamentos necessários e a construção das torres para transmissão dos alertas. Além do novo sistema de sirenes, Guarujá já conta com uma infraestrutura de monitoramento que inclui 15 estações automáticas de pluviômetros cobrindo uma área de 143 km² da Ilha de Santos Amaro. A cidade ainda dispõe de sensores para avaliar a umidade do solo e equipamentos para monitoramento climático, como sensores de raios e radar meteorológico.

A Defesa Civil realiza vistorias preventivas diárias e promove palestras educativas nas escolas locais, além de ações em conjunto com o Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil Prainha Branca.

Em fevereiro deste ano, após novas tragédias causadas por temporais na Baixada Santista, o governador Tarcísio de Freitas destacou a urgência na implementação de sistemas de alerta sonoro. Naquela ocasião, Guarujá enfrentou sérios problemas com pessoas desabrigadas e Bertioga registrou 64 fatalidades devido ao impacto das chuvas intensas. A cidade enfrentou um acúmulo histórico de 683 milímetros em um único evento meteorológico.

Atualmente, as cidades já possuem um serviço que envia alertas por SMS sobre desastres naturais. Contudo, segundo o governador, a introdução das sirenes é vista como uma solução crucial para garantir que os moradores sejam avisados rapidamente sem depender exclusivamente desse canal único.