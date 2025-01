São Paulo vira sobre a Portuguesa na ‘reinauguração’ do Pacaembu

Na noite de quarta-feira (29), o São Paulo conquistou uma importante vitória ao derrotar a Portuguesa por 2 a 1, em partida realizada na Mercado Livre Arena Pacaembu, válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

Os gols do Tricolor foram anotados por André Silva, que converteu um pênalti, e Ryan Francisco, enquanto Renan Peixoto marcou para a Lusa.

A equipe são-paulina começou em desvantagem, mas conseguiu reverter a situação nos acréscimos da segunda etapa com um gol decisivo de Ryan Francisco. O jovem atleta entrou no segundo tempo e recebeu um passe preciso de Bobadilla, que havia cometido um erro crucial no gol adversário. Com calma e frieza, Ryan não hesitou diante do goleiro para garantir a vitória para o São Paulo.

O gol da Portuguesa foi resultado de uma falha dupla na defesa do São Paulo. Bobadilla cometeu um erro ao passar a bola na saída de jogo, permitindo que Renan Peixoto avançasse. Jandrei também teve um escorregão que facilitou o trabalho do atacante, que aproveitou para marcar.

O técnico Luis Zubeldía escalou um time quase totalmente reserva para esta partida. Entre os titulares, apenas Calleri e Enzo Díaz foram utilizados na segunda etapa; Oscar permaneceu no banco e Luciano não foi sequer relacionado.

Um incidente inusitado ocorreu aos quatro minutos de jogo quando uma das torres de iluminação do estádio apagou, resultando em uma pausa de sete minutos até que a situação fosse normalizada. Após esse breve intervalo, a iluminação se manteve estável até o final da partida.

Com este resultado, o São Paulo alcançou a marca de dez pontos e permanece na liderança do grupo C. A equipe de Zubeldía ainda possui um jogo a menos, mas continua à frente na tabela. Por outro lado, a Portuguesa segue sem vitórias no estadual, somando apenas dois pontos até o momento.

O próximo compromisso do Tricolor será no sábado (1º), às 20h30, contra o Santos, em um clássico disputado na Vila Belmiro. A Portuguesa também jogará no mesmo dia, enfrentando o Botafogo-SP novamente no Pacaembu.