São Paulo inclui 114 novas espécies de animais em inventário de fauna

Um levantamento realizado pela Divisão da Fauna Silvestre (DFS) da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) de São Paulo revelou a inclusão de 114 novas espécies de animais no inventário da fauna silvestre do município. Com isso, o total de espécies identificadas na cidade agora chega a 1.453, refletindo a diversidade presente nas áreas verdes urbanas.

O inventário, que abrange uma variedade significativa de fauna, identificou também 602 espécies de animais invertebrados, com um foco especial em 371 tipos de mariposas e borboletas, que servem como indicadores cruciais da qualidade ambiental. Entre os vertebrados, foram catalogadas mais de 851 espécies, divididas em 57 peixes, 89 anfíbios, 59 répteis, 523 aves e 123 mamíferos.

Desde sua primeira edição em 1993, o documento elaborado pela DFS tem sido fundamental para mapear e monitorar as informações sobre a fauna nos parques e áreas verdes da capital. A publicação anual dos dados integra a Meta 66 do Programa de Metas da Prefeitura de São Paulo para o período de 2021-2024, que busca orientar ações voltadas à proteção da biodiversidade local e está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Atualmente, São Paulo abriga um número significativo de espécies ameaçadas de extinção. Das 1.453 espécies identificadas, 222 estão nessa categoria, representando cerca de 15,3% do total. Em comparação ao ano anterior, houve um avanço notável no conhecimento sobre diversos grupos de animais, especialmente aracnídeos, borboletas, aves e mamíferos. Esse progresso é atribuído aos esforços contínuos da fauna em revisar e elaborar os Planos de Manejo do Refúgio de Vida Silvestre (RVS) Anhanguera e dos Parques Naturais da Zona Sul, além da recente incorporação de especialistas em aracnídeos e pequenos mamíferos à equipe da DFS.

De acordo com projeções do ONU-Habitat, até 2050 mais de 68% da população mundial deverá residir em áreas urbanas. Essa tendência representa um desafio significativo para a preservação da flora e fauna globais. Portanto, é essencial que políticas públicas sejam desenvolvidas com o intuito de conservar e planejar um ambiente urbano que respeite a biodiversidade local, fundamentando-se nas informações coletadas sobre as diversas espécies presentes no município.