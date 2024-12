São Paulo ganha passeios gratuitos para a Árvore de Natal no Ibirapuera nos dias 21 e 22

No próximo fim de semana, nos dias 21 e 22 de dezembro, a cidade de São Paulo será agraciada com passeios gratuitos rumo à emblemática Árvore de Natal do Parque Ibirapuera. As saídas ocorrerão a partir de três pontos estratégicos: Vila Matilde, Interlagos e Parada Inglesa.

Os ônibus, enfeitados com temas natalinos, prometem iluminar a cidade durante este período festivo. Ao todo, 89 veículos decorados estarão disponíveis para levar os paulistanos e turistas a desfrutar dessa atração especial. As carreatas têm início às 18h e se estendem até às 20h, possibilitando que um grande número de pessoas participe da experiência.

A SPTrans está mobilizando suas equipes de campo para garantir a organização dos trajetos, que incluem as regiões Leste, Sul e Norte da capital. Os motoristas também entrarão no clima natalino, vestindo-se como Papai Noel, proporcionando uma recepção calorosa aos passageiros.

Além desses passeios especiais, os ônibus iluminados estarão circulando em suas rotas regulares durante os dias úteis do mês de dezembro, permitindo que todos possam apreciar a decoração natalina enquanto utilizam o transporte público.