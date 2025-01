São Paulo FC faz história e conquista a 5ª Copinha

O São Paulo FC fez história ao vencer o Corinthians por 3 a 2 no Estádio do Pacaembu, garantindo assim o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, também conhecida como Copinha. Este triunfo marca a quinta conquista do clube na competição, com títulos anteriores em 1993, 2000, 2010 e 2019.

O destaque da partida foi Paulinho, que substituiu Ryan Francisco, o artilheiro da competição, que não pôde atuar devido a uma suspensão. Paulinho se destacou ao marcar dois gols durante a decisão, respondendo às críticas recebidas ao longo do torneio. “Esse grupo merecia muito. Sofremos críticas pesadas, especialmente durante o Campeonato Brasileiro. Diziam que essa geração não era capaz e que muitos deveriam sair, mas provamos que temos qualidade para jogar no São Paulo”, declarou Paulinho.

A equipe tricolor demonstrou grande resiliência ao reverter uma desvantagem de dois gols. A vitória veio como um alívio para os jovens jogadores de Cotia, que mostraram força e união em campo. “Quando fiz o gol, só queria que a partida terminasse logo. Meu foco era no título. Ryan é um grande amigo e um jogador excepcional. Dentro de campo, há uma competição saudável por posições; todos queremos jogar”, complementou Paulinho.

Com essa conquista, o São Paulo encerra um jejum de cinco anos sem títulos na Copinha, sendo a última vitória em 2019. É importante notar que a competição não foi realizada em 2021 devido à pandemia de Covid-19.

Com este resultado, o São Paulo iguala-se a Fluminense e Internacional como os segundos maiores vencedores da história da Copinha, ambos com cinco títulos. O Corinthians permanece na liderança com um total de 11 conquistas.