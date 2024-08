São Paulo Escola de Dança: mais de 200 vagas disponíveis para cursos de extensão cultural 

A São Paulo Escola de Dança, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, com gestão da Associação Pró-Dança e direção artística e educacional de Inês Bogéa, está com processo seletivo aberto para mais de 200 vagas nos cursos de extensão cultural. Todos os cursos são gratuitos e oferecem qualificação para quem quer se aprofundar em diversos temas e vertentes da dança. Estão abertas as inscrições para os seguintes cursos: Danças Brasil/África; Dança Moderna e processos de criação; Danças Latinas: fundamentos e possibilidades técnicas; Figurinos e adereços de Carnaval: criação e produção; Balé adulto – básico; e Comissão de frente: criações e produções coreográficas.

As inscrições podem ser realizadas pelo site da São Paulo Escola de Dança. No ato da inscrição, a pessoa interessada deverá preencher o formulário e incluir uma carta de intenção e resuma seu interesse no curso escolhido.

Todas as aulas são realizadas aos sábados, em horários variados. As inscrições vão até 8 de setembro para a maioria dos cursos, exceto Figurinos e adereços de carnaval: criação e produção e Comissão de frente: criações e produções coreográficas, que seguirão com inscrições abertas até 11 de setembro. São 40 vagas por curso, com exceção de Figurinos e adereços de carnaval: criação e produção, que tem 15 vagas disponíveis.

Cursos com carga horária total de 64h:

Danças Brasil/África

Para o curso Danças Brasil/África, é necessário ter vivência prévia de um ano em dança. As aulas terão como conteúdos danças africanas contemporâneas (Amapiano, Gumboot, Coupé Décalé, Afro House), danças de quebra (Passinho, Brega Funk, Pagode Baiano e Megão) e danças de chão e de ginga (Breaking e a Capoeira). A curadoria é de Flip Couto.

Dança Moderna e processos de criação

O curso Dança Moderna e processos de criação tem como exigência experiência intermediária em dança. O conteúdo pretende estabelecer novas possibilidades criativo-corpóreas, a partir de diferentes técnicas de dança moderna, incluindo a estruturação e construção de gestuais/partituras coreográficas, partindo de gestos do cotidiano e de suas memórias. Sayonara Pereira é a curadora deste curso.

Danças Latinas: fundamentos e possibilidades técnicas

Oito ritmos serão aprofundados no curso Danças Latinas: fundamentos e possibilidades técnicas, que visa contribuir com os processos formativos e de qualificação profissional para estudantes e profissionais que desejam atuar neste universo da Dança de Salão. A curadoria é de José Simões e Inês Bogéa.

Cursos com carga horária total de 32h:

Figurinos e adereços de Carnaval: criação e produção

Processos criativos e técnicos para concepção, projeção e elaboração de figurinos e adereços de carnaval serão abordados no curso Figurinos e adereços de Carnaval: criação e produção. Os conteúdos trazem desde a história da indumentária até as técnicas construtivas e materiais aplicados a criação e a produção de figurinos, adereços, chapelarias e perucarias utilizadas no universo do carnaval. O curso objetiva qualificar aspirantes, estudantes e profissionais que desejam atuar no segmento. A curadoria é de José Simões e Inês Bogéa.

Balé adulto – básico

O público adulto terá o curso Balé adulto – básico um espaço para experiências formativas e artísticas em dança clássica. O curso apresenta os fundamentos por meio do desenvolvimento da consciência corporal, rítmica e de suas bases técnicas. As aulas serão desenvolvidas por meio de exercícios de solo, de barra, centro e diagonais. No encerramento, o curso contará com uma apresentação dos processos desenvolvidos em aula. A curadoria é de José Simões e Inês Bogéa.

Comissão de frente: criações e produções coreográficas

O curso Comissão de frente: criações e produções coreográficas abordará contextos e possibilidades de processos coreográficos e artísticos para as comissões frente na cena do carnaval. O objetivo é contribuir com processos formativos e de qualificação profissional para estudantes e profissionais que desejam atuar neste universo do carnaval paulista. A curadoria é de José Simões e Inês Bogéa.

Políticas de ações afirmativas

Na São Paulo Escola de Dança, 50% das vagas são destinadas às pessoas de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social e/ou relacional. Outros 20% são voltadas às pessoas pretas, pardas ou indígenas.

“Os cursos de extensão trazem em si uma perspectiva mais dinâmica da dança, com uma carga horária condensada e uma curadoria que dialoga com o meio profissional. Estamos trazendo a ponte entre as danças brasileiras e africanas e, em outro curso, pretendemos abordar de forma mais abrangente o cenário da dança moderna e sua construção criativa. Com isso, queremos oferecer a quem dança um complemento maior à sua formação”, afirma Inês Bogéa, diretora artística e educacional da Escola.

SERVIÇO

Processo Seletivo – Cursos de Extensão

Carga horária: 32h ou 64h

Editais disponíveis no site