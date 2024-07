São Paulo Escola de Dança inscreve para curso de técnica de balé clássico

A São Paulo Escola de Dança, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, com gestão da Associação Pró-Dança e direção artística e educacional de Inês Bogéa, abre inscrições para Oficina de Pas de Deux para a dança clássica. A oficina será realizada no dia 23 de julho, com duas turmas, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.

A oficina será destinada aos estudantes da São Paulo Escola de Dança e dez vagas estarão disponíveis para o público externo interessado. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. Para se inscrever, preferencialmente, a pessoa interessada deve ter nível intermediário de prática de balé clássico. As inscrições estão abertas até este sábado (20), pelo formulário de inscrição ou até as vagas serem preenchidas.

Durante a oficina, que será ministrada por Beatriz Hack e Joca Antunes, os participantes aprenderão como enriquecer sua expressividade por meio desta técnica, compreendendo melhor os apoios, impulsos e dinâmicas entre os parceiros.

Este projeto da São Paulo Escola de Dança – PRONAC 222722 – é realizado pelo Ministério da Cultura e o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria Da Cultura, Economia e Indústria Criativas e São Paulo Escola de Dança via Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal União e Reconstrução. Patrocínio Itaú. Apoio Giuliana Flores.

Conheça os professores da oficina de Pas de Deux Clássico da São Paulo Escola de Dança:

Beatriz Hack

Bailarina, professora, ensaiadora e coreógrafa. Hoje, atua como professora e ensaiadora junto à equipe de ensaio da São Paulo Companhia de Dança, sendo responsável pelo desenvolvimento técnico e artístico dos bailarinos. Junto à companhia, faz assistência a renomados coreógrafos brasileiros e estrangeiros como: Márcia Haydèe, Henrique Rodovalho, Goyo Montero, Shahar Binyamini, Stephen Shropshire, Leilane Teles entre outros. Foi bailarina na SPCD por mais de 10 anos, tendo contato com diferentes linguagens da dança clássica e contemporânea como George Balanchine, William Forsythe, Nacho Duato, Clebio Oliveira, Henrique Rodovalho, entre outros. É instrutora do método de reorganização corporal Inner Balance, da metodologia PBT e do Rambert Grades.

Joca Antunes

Nasceu no Rio de Janeiro e começou a estudar balé aos 13 anos, no Grupo Cultural de Dança – Ilha, prosseguindo depois na Escola Estadual de Dança Maria Olenewa. Formou-se na London Studio Centre, dançou no Ballet Jovem do Rio de Janeiro, na DeAnima Ballet Contemporâneo, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, na Companhia de Dança de São José dos Campos e na K-Ballet Company, em Tóquio, Japão. Pela SPCD, já dançou Entreato, de Paulo Caldas; Supernova, de Marco Goecke; o pas de deux de Bachiana nº1, de Rodrigo Pederneiras; Serenade, de George Balanchine e foi solista em Les Noces, de Bronislava Nijinska.

SERVIÇO

Oficina de Pas de Deux na São Paulo Escola de Dança

Inscrições: Até 20 de julho, pelo formulário.

Publicação do resultado: 22 de julho

Data: 23 de julho – Turma 1: 8h30 às 12h30 | Turma 2: 13h30 às 17h30

Total de vagas: 10

Requisitos: preferencialmente nível intermediário