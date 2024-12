São Paulo entrega cestas básicas para comunidades indígenas

No dia 12 e 13 de dezembro, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana de São Paulo, em colaboração com as equipes da Defesa Civil e da Guarda Civil Ambiental, realizou uma significativa entrega de cestas básicas para comunidades indígenas localizadas na cidade. Esta ação foi possível graças à generosa doação proveniente da Assistência Social da Comunidade Taiwanesa do Brasil, que disponibilizou aproximadamente 6 mil cestas básicas destinadas a diversas instituições, com 300 delas sendo especificamente alocadas para a Secretaria.

As comunidades indígenas beneficiadas incluem a Reserva Indígena Tekoa Itakupe, a Reserva Indígena Tenonde Porã, a Reserva Indígena Kukutu e a Reserva Indígena Tekoa Pindo Mirim. Esta iniciativa não apenas contribuiu para a segurança alimentar dessas populações, mas também teve o objetivo de fortalecer os laços entre o governo e os povos tradicionais, reconhecendo suas necessidades e valorizando suas ricas culturas.

A ação é um reflexo do compromisso da Secretaria Municipal de Segurança Urbana em apoiar comunidades que enfrentam significativos desafios sociais e econômicos. A colaboração com a Comunidade Taiwanesa do Brasil foi crucial para que essas doações chegassem efetivamente às famílias mais necessitadas, reforçando a importância da união entre diferentes setores da sociedade na busca por soluções para a vulnerabilidade social.