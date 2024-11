São Paulo entra em estado de atenção para alagamentos nesta quarta-feira (6)

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo colocou toda a capital em estado de atenção para alagamentos às 15h desta quarta-feira (6).

Como previsto, após o sol aparecer desde a manhã entre nuvens, o tempo fechou à tarde e pancadas de chuva foram observadas em várias regiões.

A subprefeitura do Itaim Paulista chegou a ser colocada em estado de alerta devido à iminência de transbordamento dos córregos do Lajeado e Itaim, às 14h24. As águas chegaram a superar os limites, mas baixaram em seguida e o alerta foi retirado às 15h11.

Por causa da chuva que chegou pela zona leste, às 16h30 havia apenas um ponto de alagamento na cidade, e justamente na avenida Marechal Tito, no Itaim.

Segundo o CGE, as chuvas formadas pelo ar quente e úmido, que se intensificaram pela entrada da brisa marítima, continuam atuando na capital de forma isolada, lenta e oscilando entre forte e moderada.

Imagens do radar meteorológico do órgão municipal mostram chuva moderada e forte atuando na zona sudeste e na zona norte, na Vila Maria/Guilherme e Santana/Tucuruvi. Há potencial para rajadas de vento e descargas elétricas, transbordamentos e formação de alagamentos.

O tempo segue instável nas próximas horas, com chuvas variando de intensidade e em todas as regiões.