São Paulo entra em estado de atenção para alagamento

No início da tarde desta sexta-feira, 20 de outubro, todas as regiões da cidade de São Paulo foram colocadas em estado de atenção para possíveis alagamentos. A medida foi anunciada pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura, a partir das 12h54.

O estado de atenção abrangeu as Zonas Norte, Leste, Oeste, Sul, Sudeste e o Centro, além das marginais Tietê e Pinheiros. As informações revelam que a forte chuva é resultado da formação de áreas de instabilidade provocadas pela aproximação de uma frente fria, que alterou significativamente as condições climáticas na capital paulista.

O radar meteorológico do CGE indicou a presença de chuvas isoladas e intensas na Zona Norte, afetando também municípios vizinhos como Cajamar, Franco da Rocha e Francisco Morato. Com o deslocamento dessas instabilidades, a previsão é que a chuva atinja outras áreas, inicialmente se concentrando nas Zonas Oeste e Central.

As autoridades meteorológicas alertam que ao longo do dia as chuvas poderão se intensificar ainda mais, acompanhadas por rajadas de vento e risco de queda de granizo. É fundamental que a população permaneça atenta às atualizações sobre as condições climáticas e tome precauções para evitar transtornos.