A mobilidade urbana em São Paulo é um desafio contínuo , como o transporte público e o uso do carro sendo temas centrais nesse debate. Apesar dos problemas associados aos automóveis, como congestionamento e poluição , muitos paulistanos continuam a preferir o carro devido à sua eficiência em termos de tempo . Um estudo do Instituto Cidades Responsivas revela que, em um deslocamento de até 45 minutos, os automóveis permitem acessar quatro vezes mais postos de trabalho do que o transporte público .

O histórico do planejamento urbano de São Paulo favoreceu o transporte individual . As margens dos rios Tietê e Pinheiros exemplificam essa preferência , oferecendo acessibilidade a áreas com grande concentração de empregos , como as avenidas Brigadeiro Faria Lima e Engenheiro Luiz Carlos Berrini. Contudo, a infraestrutura do transporte coletivo não acompanha essa expansão urbana . A frota de ônibus movidos-se de 15.003 em 2010 para 13.300 em 2023 , enquanto a quantidade de automóveis aumentou .

A administração pública tem tentado mitigar esses desafios com iniciativas como a aprovação do Plano Diretor , que incentiva a proximidade entre moradias e postos de trabalho ao longo das linhas de transporte público . Além disso, medidas como a ampliação da rede metroviária e a implementação de faixas exclusivas para ônibus buscam melhorar a eficiência do transporte coletivo .

Uma solução para o dilema da mobilidade em São Paulo pode residir em um planejamento urbano mais ágil e responsivo . É crucial criar polos de emprego nas periferias e revisar periodicamente as estratégias urbanísticas para ajustar-se às necessidades reais da cidade. Essa abordagem pode não apenas melhorar o ritmo de deslocamento dos trabalhadores , mas também contribuir para uma cidade mais sustentável e menos dependente dos automóveis .