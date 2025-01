São Paulo encerra 2024 com saldo positivo de mais de 459 mil empregos formais

São Paulo fechou o ano de 2024 com um estoque de empregos formais ativos somando 14,3 milhões de vínculos em dezembro, uma variação de 3,3% a mais em relação ao estoque do ano anterior, quando foram contabilizados 13,8 milhões postos formais no estado. Os dados são do Novo Caged e foram divulgados nesta quinta-feira, 30 de janeiro, pelo ministro Luiz Marinho (Trabalho e Emprego).

Como é típico em dezembro, o saldo no estado apresentou redução de 190.569 vagas de empregos. Entretanto, no acumulado de 2024, entre janeiro e dezembro, o saldo ficou positivo em 459.371 novos postos formais de trabalho.

Quatro dos cinco grandes grupos da economia apresentaram saldo positivo em 2024 em São Paulo. O setor de Serviços foi o que mais empregou no ano passado, tendo gerado 276.221 vagas formais entre janeiro e dezembro. Na sequência, aparecem o setor de Indústria (92.486), do Comércio (81.236) e da Construção (22.961). Somente o setor da Agropecuária registrou queda (-13.520).

GÊNERO, IDADE E INSTRUÇÃO — Em São Paulo, o acumulado do ano registra 268.994 vagas formais ocupadas por mulheres e 190.377 por homens. No recorte por faixa etária, o grupo mais favorecido em 2024 no estado foram os jovens com idade entre 18 e 24 anos: 342.809 novos postos. Em relação ao grau de instrução das pessoas empregadas no estado em 2024, a maior parte dos postos formais foi ocupada por trabalhadores com ensino médio completo, que ocuparam 392.162 vagas com carteira assinada.

NACIONAL — No país, o saldo de empregos formais em 2024 (janeiro a dezembro) teve crescimento de 16,5% em relação ao registrado em 2023. De acordo com o Novo Caged, em 2024 foram gerados 1.693.673 postos de trabalho contra 1.454.124 no ano anterior. Dezembro fechou com redução de 535.547 de vagas — variação relativa de -1,12%. Desde janeiro de 2023, foram 3,14 milhões de postos de trabalho gerados no país, com o estoque, ou seja, o número de pessoas trabalhando com carteira assinada no país, contabilizando 47,21 milhões em dezembro, uma variação de 3,7% em relação ao estoque do ano anterior, quando foram 45,51 milhões.

ACUMULADO — Todos os cinco grandes grupos de atividades econômicas registraram saldos positivos, sendo os melhores resultados no setor de Serviços com geração de 929.002 postos (+4,20%) e Comércio, que gerou 336.110 postos (+3,28%). A Indústria gerou 306.889 postos no ano (+3,56%), puxada pela boa geração de empregos na indústria de transformação (+282.488). A Construção Civil foi responsável pela geração de 110.921 novos postos (+4,04%) e a Agropecuária por 10.808 postos no ano (+0,61%).

ESTADOS — O resultado positivo foi registrado em todas as 27 unidades federativas, com destaque para São Paulo (+459,3 mil); Rio de Janeiro (+145,2 mil) e Minas Gerais (+139,5 mil). Em termos relativos, no mês de dezembro, as unidades da Federação com maior variação em relação ao estoque do mês anterior foram Amapá (+10,07%), Roraima (+8,14%); Amazonas (+7,11%) e Rio Grande do Norte (+6,83%).

REGIÕES — A geração de emprego ainda foi positiva nas cinco regiões brasileiras, com o Sudeste gerando 779.170 postos (+3,35%), seguido pelo Nordeste (+4,34%) e pelo Sul — com a recuperação do Rio Grande do Sul, após a ocorrência dos desastre climáticos no início do ano —, que gerou 297.955 postos (+3,58%), ficando na terceira posição entre as regiões. O Centro-Oeste gerou 137.327 postos (+3,38%) e o Norte, 115.051 postos (+5,07%).

GÊNERO — No ano o saldo foi positivo para mulheres (+898.680) e para homens (+794.993), sendo também positivo para pardos (+1.929.771), brancos (+908.732), pretos (+373.501) e amarelos (+13.271), contudo foi negativo para indígenas (-1.502).

SALÁRIO MÉDIO REAL — Em dezembro, o salário médio real de admissão ficou em R$ 2.162,22, aumento de R$ 33,41 (+1,57%) em comparação com o valor do mesmo período de 2023, que foi de R$ 2.128,90. No ano, o salário médio real de admissão ficou em R$ 2.177,96, com aumento de R$ 55,02 (+2,59%) em comparação com o valor do mesmo período de 2023 (R$ 2.122,94).

RETRAÇÃO EM DEZEMBRO — Com a habitual retração no número de postos de trabalho no mês, todas as unidades da Federação apresentaram saldos negativos, com maior impacto em São Paulo (-190,5 mil), Minas Gerais (-68,6 mil) e Santa Catarina (-43 mil). A redução foi verificada em todos os grandes grupos de atividades econômicas, que apresentaram saldos negativos, em particular nos Serviços (-257,7 mil) e na Indústria (-116,4 mil).