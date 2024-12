São Paulo encara domingo abafado com possibilidade de chuvas

A cidade de São Paulo deve enfrentar mais um dia de calor intenso neste domingo, 1º de novembro, conforme previsão da Climatempo. Com temperaturas atingindo até 31º C e mínima de 20º C, o clima abafado é uma continuação do que se viu no sábado. Apesar do calor, há expectativa de pancadas de chuva isoladas no período da tarde e início da noite, características da primavera na região. A umidade relativa do ar, com mínima em torno de 55%, ainda está abaixo dos 60% recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), mas atinge até 95% durante a madrugada.

Apesar das chuvas recentes que provocaram alagamentos na última quinta-feira, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo aponta baixo risco para novos alagamentos neste final de semana. As precipitações previstas são rápidas e isoladas, contribuindo para os quase 132 mm acumulados em novembro, valor que já representa 97% da média esperada para o mês.

Além da capital paulista, o estado de São Paulo como um todo verá a concentração das chuvas no interior e na região metropolitana. A instabilidade climática se estende por toda a região Sudeste do Brasil, afetando também o Rio de Janeiro, principalmente na região serrana e capital, e Minas Gerais, com foco no sul e oeste. No Espírito Santo, as chuvas mais intensas limitam-se à faixa sul.

No Sul do país, especialmente no Rio Grande do Sul, há alertas emitidos pelo Inmet para tempestades severas com ventos fortes e possibilidade de granizo. O sistema recém-testado pela Defesa Civil promete avisar a população sobre desastres via celular.

Essas condições climáticas diversas ressaltam a importância de permanecer atento às previsões locais e seguir as orientações das autoridades competentes para garantir segurança e bem-estar.