São Paulo empata com Atlético-MG e garante vaga na Libertadores de 2025

Em um confronto realizado no estádio do Morumbi, o São Paulo empatou por 2 a 2 com o Atlético-MG, resultado que garantiu ao Tricolor uma vaga na Copa Libertadores de 2025. A última conquista do clube na competição continental remonta a duas décadas.

A partida teve um início desfavorável para os donos da casa, que viram o adversário abrir vantagem com dois gols de Paulinho. Contudo, o São Paulo reagiu e conseguiu igualar o placar com um gol contra de Fausto Vera e outro de André Silva. Apesar da recuperação, o técnico Luis Zubeldía expressou insatisfação com o desfecho, afirmando que sua equipe produziu mais chances do que o time mineiro e merecia sair vitoriosa.

“Começamos mal, mas nos organizamos em campo, jogamos ofensivamente e criamos várias oportunidades de gol. Isso nos permitiu empatar, porém ficamos frustrados por não ter conquistado os três pontos”, declarou Zubeldía.

Libertadores de 2025

Por outro lado, o treinador destacou a importância da classificação para a fase preliminar da Libertadores de 2025, considerando-a um feito significativo para o clube. Ele afirmou seu desejo de ver o São Paulo participando ativamente das competições internacionais e expressou otimismo sobre as perspectivas do time na próxima edição do torneio continental.

Com essa conquista parcial, o São Paulo encerra uma espera de 20 anos por sucesso na Libertadores. O Tricolor ainda tem três partidas pela frente no Campeonato Brasileiro de 2024: enfrentará Grêmio fora de casa, Juventude no Morumbi e Botafogo novamente fora.

Atualmente na sexta posição da tabela com 59 pontos, a equipe paulista está a três pontos do Internacional e mantém uma distância confortável de 12 pontos sobre o Cruzeiro, que ainda joga nesta rodada. Essa situação assegura ao São Paulo ao menos a sexta colocação no campeonato.

“Nosso foco agora é finalizar esta temporada com desempenho positivo e preparar-nos para iniciar a próxima ainda melhor”, concluiu Zubeldía, destacando seu compromisso em continuar evoluindo com a equipe.