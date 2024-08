São Paulo de Calleri despacha o Flamengo e embola briga pelo Brasileirão

O São Paulo venceu o Flamengo por 1 a 0 na noite deste sábado (3), no MorumBIS, pela 21ª rodada do Brasileirão. O resultado embolou a disputa pelo título da competição.

O único gol do jogo foi marcado por Calleri. O camisa 9 aproveitou escanteio cobrado por Wellington Rato e acertou cabeçada indefensável.

O Flamengo poupou alguns titulares pensando no confronto da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Ayrton Lucas, Gerson e De Arrascaeta iniciaram o jogo no banco.

Com o resultado, o Flamengo parou nos 40 pontos e viu a liderança do Brasileirão ficar com o Botafogo, que venceu mais cedo na rodada e chegou a 43. Palmeiras e Fortaleza jogam neste domingo (4) e podem chegar a 39 pontos caso vençam seus jogos. O Cruzeiro, que duela com o Fortaleza, pode ir a 38; ainda restam jogos atrasados na tabela.

Já São Paulo chegou a 36 pontos e dorme no G-4 com a mesma pontuação do rival Palmeiras, terceiro colocado. O Tricolor pode ser ultrapassado por Fortaleza e Cruzeiro até o fim da rodada.

O São Paulo volta a campo nesta quinta-feira (8), às 20h, quando visita o Goiás pela Copa do Brasil. Pela mesma competição, o Flamengo vai até o Allianz Parque enfrentar o Palmeiras na quarta-feira (7), também às 20h.

CALLERI DECIDE

O centroavante Jonathan Calleri foi mais uma vez decisivo contra o Flamengo. Ele marcou o gol da vitória do São Paulo, o quinto dele contra o Rubro-negro: foram dois no Brasileirão de 2016, um no mesmo torneio em 2022 e o gol do primeiro jogo da final da Copa do Brasil de 2023.

Em campo, o camisa 9 teve a liberdade costumeira à frente do trio ofensivo do Tricolor, mas dessa vez com Lucas por dentro ao invés de Luciano, suspenso. Quem herdou a vaga do camisa 10 foi Wellington Rato, o homem das bolas paradas e que deu assistência para o gol do camisa 9.

A partida foi bastante movimentada. O São Paulo teve mais chances de gol, mas o Flamengo também teve volume, apesar de na maioria das vezes não ter conseguido acertar o último passe para colocar seus jogadores em condições de finalizar com perigo.

RECORDE

O São Paulo registrou o maior público do ano na partida contra o Flamengo. Foram 58.065 torcedores para uma renda, também recorde, de R$ 4.007.778,00.

LANCES IMPORTANTES

Quase! Aos dois minutos, Calleri recebeu levantamento na área e bateu de primeira cruzado. Wellington Rato chegou na outra trave e cabeceou, mas a bola foi para fora.

Abusado, Ferreira! Logo depois, Ferreira recebeu pela direita na linha de fundo, partiu para cima de Wesley e aplicou uma linda caneta no lateral do Flamengo. Na sequência, ele cruzou rasteiro para a área e Rossi caiu bem para cortar o lance.

Rossi! Em contra-ataque aos 14 minutos, Alan Franco lançou Lucas Moura que disparou pelo centro do campo. Ele ganhou de David Luiz, invadiu a área e cortou a marcação, mas perdeu o equilíbrio na hora de bater e o chute saiu fraco. Rossi defendeu sem problemas.

Perdeu! Aos 42, Rato fez ótimo cruzamento para Ferreira, mas o atacante não acertou o tempo da cabeçada e mandou para fora. Em entrevista, ele confessou que o refletor atrapalhou.

Pra fora! Calleri recebeu lançamento pela direita, ganhou de Léo Pereira e chegou ao fundo para cruzar para Bobadilla. O paraguaio chegou batendo, mas com pouco ângulo mandou a bola para fora.

Fora! Aos quatro minutos da segunda etapa, o Flamengo teve sua melhor chance. Jogada bem trabalhada na entrada da área, Gerson deu para Carlinhos que fez o pivô ajeitando para a batida de Wesley. O chute rasteiro passou muito perto da trave do goleiro Rafael.

Que chance! Aos 11, Welington recebeu na esquerda com liberdade e cruzou na medida para Calleri. O centroavante chegou cabeceando e mandou por cima do gol, mas a bola passou muito perto do travessão de Rossi.

1×0. Cruzaram nele! Wellington Rato cobrou escanteio aos 15 e a bola encontrou a cabeça de Calleri. Dessa vez, o camisa 9 não errou o alvo, pelo contrário: o desvio de cabeça foi no ângulo de Rossi, indefensável.

Quase contra. Ferreira escapou pela direita após pivô de Calleri e cruzou rasteiro. Wesley tentou cortar e quase colocou para dentro do gol de Rossi.

Ficha Técnica

São Paulo 1 x 0 Flamengo

SÃO PAULO

Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Bobadilla (Liziero) e Luiz Gustavo; Wellington Rato (Michel Araujo), Lucas e Ferreira (Nestor); Calleri (André Silva). Técnico: Luis Zubeldía

FLAMENGO

Rossi; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Viña (Lorran); Léo Ortiz, Allan (Ayrton Lucas) e Gabi; Matheus Gonçalves (Victor Hugo), Bruno Henrique (Gerson) e Carlinhos (Arrascaeta). Técnico: Tite.

Estádio: MorumBIS, em São Paulo-SP

Juiz: Rafael Klein (RS)

Assistentes: Jorge Bernardi (RS) e Lucio Flor (RS)

VAR: Gilberto Castro (PE)

Amarelos: Rato e Zubeldía; Matheus Gonçalves, Bruno Henrique e David Luiz

Gol: Calleri (15’/2ºT)