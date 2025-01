São Paulo Criará Novo Bosque na Avenida 23 de Maio até Janeiro

A Avenida 23 de Maio, uma das principais artérias de São Paulo, contará com um novo espaço verde até o final de janeiro, que será denominado Bosque do Canário. Com uma área total de quase 5.000 m², a iniciativa visa promover a arborização urbana e a preservação da biodiversidade na metrópole.

De acordo com informações fornecidas pela Prefeitura de São Paulo, está previsto o plantio de 357 mudas de árvores no local, sendo que até o momento foram instaladas 40. As espécies selecionadas pertencem à flora nativa da Mata Atlântica e do Cerrado, com um total de 44 variedades.

O Bosque do Canário está situado logo após o viaduto Doutor Manuel José Chaves, nas proximidades dos Arcos do Bixiga, na região central da cidade. A área foi cercada em outubro de 2024, quando a prefeitura anunciou a construção do bosque e a previsão inicial de conclusão para dezembro daquele ano. A cerca temporária foi instalada para viabilizar a obra e proteger a área em desenvolvimento.

A administração municipal informou que as imagens do local retratavam “ocupações momentâneas ou periódicas”, predominantemente por pessoas em situação de rua. Para combater essa realidade, aproximadamente 180 Guardas Civis Metropolitanos (GCMs) e 60 viaturas têm atuado na área, dia e noite.

Em relação à finalidade do novo bosque e sua influência sobre o uso de drogas ao ar livre na região, questionamentos foram feitos à gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB). Contudo, até o fechamento desta matéria, não houve resposta oficial sobre essa questão.

A proposta da gestão municipal é que o bosque funcione como um habitat para aves locais, contribuindo para a dispersão das sementes. O espaço não será aberto ao público inicialmente para garantir o desenvolvimento saudável das mudas e favorecer a chegada dos animais silvestres.

Além de ser um refúgio para a biodiversidade, o Bosque do Canário também deverá atuar como um fragmento florestal que ajuda a mitigar as altas temperaturas na região, conhecida por seu intenso tráfego. Em complemento ao projeto, está sendo implementado um jardim de chuva com 80 m² para captar as águas pluviais provenientes das áreas mais elevadas da cidade.

A expectativa é que os resíduos orgânicos acumulados no solo contribuam para a formação da serrapilheira, uma camada vital que preserva a fertilidade do solo. O local foi escolhido estrategicamente devido à sua proximidade com o Bosque das Maritacas, situado a pouco mais de um quilômetro de distância, com o intuito de criar um corredor ecológico que favoreça a biodiversidade urbana.

Atualmente, São Paulo já conta com outros oito bosques destinados à conservação ambiental, localizados em regiões como Asa-Branca, Beija-Flor e Cambacica.