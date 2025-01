Ricardo Nunes destaca prioridades para os primeiros 100 dias de gestão

No início da manhã desta quinta-feira (2), o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, realizou uma reunião com todos os secretários municipais e dirigentes de órgãos públicos, onde destacou a entrega de obras nas áreas de educação, saúde e infraestrutura como prioridade para os primeiros cem dias de sua nova gestão.

O encontro ocorreu no saguão da prefeitura, aberto à população. Durante a apresentação das metas, conduzida pelo secretário de Governo, Edson Aparecido, o prefeito fez ajustes em tempo real, excluindo algumas propostas que estavam previstas.

Um dos principais pontos discutidos foi a questão do auxílio aluguel. Nunes vetou um aumento no valor do benefício, que atualmente é de R$ 400, afirmando: “Aumento do valor do auxílio aluguel, não. Nós vamos entregar casas.” O plano delineado prevê a entrega de 981 unidades habitacionais ao final dos primeiros cem dias.

Além disso, o prefeito enfatizou a inclusão do programa Mamãe Tarifa Zero na lista de prioridades. Este programa visa oferecer transporte gratuito em ônibus municipais para mães de alunos da rede pública que estão registradas no Cadastro Único (CadÚnico). O secretário de Educação, Ricardo Padula, informou que sua equipe está em diálogo com a Secretaria de Transporte para implementar a proposta.

Entre as diversas metas estabelecidas estão a construção de 12 novas escolas, três Centros Educacionais Integrados (CEUs), três Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), três Unidades Básicas de Saúde (UBSs), além da construção e reforma de viadutos. A maioria dessas iniciativas já está em andamento.

Durante a reunião com os secretários, Nunes insistiu na importância da qualidade nas obras. Ele relatou uma experiência recente em que participou da inauguração de uma escola e encontrou uma janela com defeito. Em tom sério, ele declarou: “Eu vou voltar neste mês nessa escola e tenho certeza que a janela vai estar funcionando. Se não eu vou abrir a janela e jogar o secretário de lá de cima, e ele não quer ser jogado lá de cima.”

Edson Aparecido orientou os novos secretários a realizarem visitas prévias às obras antes das inaugurações e a realizar uma fiscalização rigorosa dos equipamentos envolvidos. O prefeito também ressaltou que qualquer comunicação com o Tribunal de Contas do Município (TCM) deve ser feita por meio da Secretaria de Governo, devido à relação instável que vem mantendo com o órgão.

Nunes afirmou categoricamente: “Não tem secretário autorizado a ir falar com o TCM.” Durante a coletiva posterior à reunião, ele também confirmou que seu vice-prefeito, coronel Mello Araújo, não assumirá a Secretaria de Projetos Estratégicos. Embora não tenha esclarecido os motivos dessa decisão, Nunes comentou que essa mudança não afetará significativamente a gestão e que o vice se concentrará nas ações de prevenção contra enchentes nos próximos meses.