Ricardo Nunes: Sucesso nas Urnas, Mas Desafios e Polêmicas Marcam Sua Gestão em SP

Na corrida eleitoral de 2024, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), destacou-se ao apresentar sua gestão como um motor de desenvolvimento urbano. Com o slogan “Ricardo fez”, ele conquistou os concorrentes com a imagem de trabalho e progresso, mencionando a execução de mais de oito mil obras pela cidade. No entanto, apesar do sucesso nas urnas, os resultados da administração são mais complexos.

Durante o seu mandato, Nunes entregou serviços importantes em áreas como saúde e moradia, implementando iniciativas como a tarifa-zero aos domingos. No entanto, não conseguiu cumprir integralmente o Programa de Metas do seu antecessor, Bruno Covas. Das 86 metas previstas para 2021-2024, apenas 54 foram atingidas até o momento, com promessas, como a alfabetização de crianças até o segundo ano do ensino fundamental, não sendo concretizadas.

Embora tenha beneficiado 166 mil famílias com regularização fundiária e entregue 48 mil novas moradias, o déficit habitacional na cidade continua alarmante, estimado em 369 mil domicílios. Na saúde, Nunes construiu novos equipamentos e pavimentou áreas urbanas, mas a falta de planejamento e as controvérsias sobre a gestão orçamentária chamaram a atenção do Ministério Público.

A situação se complica com investigações públicas e investigações de corrupção na administração Nunes. Com 107 representações em andamento e um inquérito instaurado pela Polícia Federal sobre desvios em creches, a transparência de sua gestão está sendo questionada. Assim, embora o prefeito tenha vencido eleitoralmente, os desafios enfrentados durante o mandato apontam para uma administração marcada por promessas não cumpridas e questões éticas que podem influenciar nas próximas eleições.