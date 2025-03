São Paulo celebrou o Carnaval com fantasias do Oscar, unindo cultura e festa

No último domingo (2), as ruas de São Paulo foram tomadas pelo espírito festivo do Carnaval, que se entrelaçou com a atmosfera da cerimônia do Oscar. Com temperaturas atingindo os 33°C, foliões optaram por fantasias inspiradas na renomada atriz Fernanda Torres e nas icônicas estatuetas do prêmio cinematográfico, criando uma conexão entre a celebração carnavalesca e a cultura cinematográfica.

O bloco “Domingo Ela Não Vai”, um dos mais populares da capital, foi um dos responsáveis por essa fusão. Desde sua criação em dezembro de 2015 e sua estreia em 2016, o bloco atraiu cada vez mais adeptos, consolidando-se como um destaque no calendário festivo da cidade. Os foliões utilizaram leques não apenas como uma maneira de se refrescar, mas também como instrumentos que acompanhavam as batidas das músicas de axé dos anos 90.

Às 11h15, a animação já era palpável nas ruas, dificultando a circulação em meio à multidão vibrante. Entre os destaques das fantasias, um grupo se destacou ao desfilar com réplicas da estatueta do Oscar, celebrando também as três indicações do filme “Ainda Estou Aqui”, cuja premiação ocorreria naquela noite.

Arthur Zanolli, um médico de 34 anos, e Ana Maria Rodrigues, estudante de ciências biológicas de 27 anos, foram um dos casais que chamaram atenção ao se vestirem como Fernanda Torres e uma estatueta do Oscar. Em entrevista ao repórter Matheus Moreira, Arthur expressou sua satisfação: “Demoramos duas semanas para confeccionar essa fantasia. Usamos isopor, PVC e tecido. Estamos otimistas sobre o Oscar; acreditamos que ela levará tudo!”

A crítica social também fez parte da festa. Um grupo de foliões aproveitou para abordar o aumento do preço do café no Brasil com suas fantasias, refletindo uma preocupação coletiva com as questões econômicas do país. Hebert Hischter, professor de 42 anos, compartilhou a origem da ideia: “A fantasia surgiu em cima da preocupação com o preço do café. A crise climática afeta a produção e os preços não param de subir. Além disso, temos o problema do ‘café fake’, que mistura ingredientes inferiores mas é vendido por preços mais baixos.”

O bloco “Ritaleena”, que comemorou dez anos de existência, também homenageou o cinema brasileiro com uma forte ligação ao filme “Ainda Estou Aqui”. Em conversa com a GloboNews, um foliã se divertiu com sua fantasia vermelha em homenagem à cantora Rita Lee e uma estatueta na mão, afirmando: “Hoje não é Carnaval, é Oscarnaval!” Outro participante exibiu uma plaquinha dizendo “Oscar da Fernanda Torres”, reforçando a celebração conjunta das conquistas artísticas.

Enquanto isso, no bloco “Bem Sertanejo”, Michel Teló animou os presentes com seus sucessos sertanejos no Circuito do Ibirapuera. Os foliões dançaram sob o sol forte usando chapéus de cowboy para amenizar o calor enquanto desfrutavam da música brasileira.

Por fim, o bloco “Explode Coração”, que homenageia a icônica Maria Bethânia, desfilou pelo Centro de São Paulo. Foliões cantaram clássicos da MPB enquanto utilizavam leques para se proteger do calor intenso. Odette Noronha, uma das veteranas do bloco desde sua primeira edição em 2017, expressou sua paixão pelo Carnaval: “Eu sou fã número 1 da Maria Bethânia e amo todos os blocos! O Explode Coração é maravilhoso!”