São Paulo celebra o Dia do Compositor com shows gratuitos

Nesta quarta, dia 15 de janeiro, São Paulo será palco de importantes celebrações em homenagem ao Dia do Compositor, com duas apresentações musicais que destacam a contribuição das mulheres na música brasileira. O Grupo Bucantos fará uma apresentação no Centro Cultural São Paulo, enquanto a cantora Fanieh se apresentará na Casa de Cultura Brasilândia no dia 18.

Para marcar a data, a Prefeitura de São Paulo organiza um show gratuito às 19h do dia 15, onde será lançado o “Álbum Coletivo Mulher” do grupo Batucantos. Esta obra inédita conta com oito faixas compostas coletivamente por artistas femininas: Tia Sahra Brandão, Carla Franco, Samira Chamma, Silvana Truva, Sil Oléa, Lua Cristina, Sandra Regina Alves e Cilézia José. O disco é um tributo ao protagonismo feminino na música nacional e foi viabilizado pelo Fomento Público do 7° edital de Apoio à Música da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa de São Paulo.

O “Coletivo Mulher”, idealizado pela compositora Carla Franco em 2022, surgiu como uma iniciativa para fortalecer a presença feminina nas rodas de samba autorais promovidas pelo Batucantos. Este coletivo se destaca no cenário paulistano do samba autoral e visa promover a visibilidade das compositoras no gênero.

A apresentação no Centro Cultural São Paulo contará com 16 canções autorais que serão interpretadas pelas artistas individualmente ou em conjunto. A maioria delas possui carreiras consolidadas no samba e na MPB, tornando este evento uma oportunidade única para apreciar a diversidade musical brasileira em um espaço reconhecido por sua acessibilidade e relevância histórica.

No sábado seguinte, dia 18, às 20h, Fanieh se apresenta na Casa de Cultura Brasilândia. Conhecida por seu trabalho como cantora e compositora, Barbara Stefanie – ou Fanieh – traz influências do Hip-Hop e Funk em suas músicas. Natural da Zona Leste de São Paulo, ela utiliza suas letras para discutir temas como empoderamento feminino e a valorização da cultura preta e periférica.

Fanieh também ganhou destaque na televisão ao co-apresentar o programa “É o Fluxo” ao lado de Lucas Penteado. Este programa promovia o funk e as manifestações culturais das comunidades, evidenciando sua importância na mídia contemporânea.

As apresentações prometem ser um momento significativo para celebrar o talento feminino na música e promover a cultura brasileira em suas múltiplas facetas.