São Paulo barra convocação de William Gomes para Seleção Sub-20

O atacante William Gomes, que estava praticamente confirmado na lista da Seleção Brasileira sub-20 para o Campeonato Sul-Americano a ser realizado na Venezuela, não fará parte do grupo. O São Paulo solicitou sua exclusão da convocação, que foi anunciada na semana passada.

Decisão estratégica do São Paulo

No mês de novembro, Gomes participou de uma série de treinos com a seleção na Granja Comary. No entanto, a direção do Tricolor e o técnico Luis Zubeldía decidiram que era mais benéfico para o jogador permanecer com a equipe durante a pré-temporada programada para Orlando, nos Estados Unidos.

A pré-temporada do São Paulo está marcada para começar no dia 8 de janeiro, enquanto a Seleção Brasileira sub-20 se reunirá na Granja Comary um dia antes, no dia 7. O torneio Sul-Americano ocorrerá entre 23 de janeiro e 16 de fevereiro.

Foco no Campeonato Paulista

A diretoria do clube acredita que a participação de Gomes no Campeonato Paulista proporcionará maior visibilidade e valorização comercial do atleta do que sua participação em uma competição de seleções.

Além disso, o São Paulo enfrenta um desfalque significativo em seu setor ofensivo devido às transferências recentes: Wellington Rato foi para o Vitória, enquanto Rodrigo Nestor e Michel Araújo se transferiram para o Bahia. Atualmente, Lucas, Ferreira e Erick se destacam como os principais pontas do elenco tricolor.

Oportunidade para um ano decisivo

A diretoria do clube vê em William Gomes a oportunidade de um ano decisivo em 2024. Na temporada anterior, ele disputou 16 partidas e anotou três gols. Para 2025, espera-se que Zubeldía ofereça mais oportunidades ao jovem atacante, permitindo assim que ele se valorize ainda mais no mercado.