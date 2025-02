São Paulo banca Zubeldía apesar de jejum de vitórias na temporada

O São Paulo demonstrou confiança na capacidade do treinador argentino Luis Zubeldía para reverter a atual fase da equipe no Campeonato Paulista. Com a vaga garantida para a fase eliminatória, o Tricolor busca proporcionar um ambiente favorável para que Zubeldía possa implementar seu trabalho e reproduzir os resultados positivos que já foram alcançados anteriormente.

A sequência negativa de cinco jogos sem vitórias levou Zubeldía a reconhecer sua parcela de responsabilidade na situação atual. O técnico admitiu que é necessário realizar ajustes tanto táticos quanto técnicos para restaurar o desempenho da equipe. Contudo, a proximidade dos jogos tem dificultado a execução dessas mudanças.

Até o momento, o São Paulo não considera a troca de treinador, embora prefira não discutir o futuro imediato da comissão técnica. A diretoria acredita ser essencial que todos os envolvidos, incluindo Zubeldía e os jogadores, demonstrem evolução e resultados positivos nas próximas partidas para evitar uma crise mais profunda.

Após a derrota por 2 a 1 diante da Ponte Preta, o elenco se reuniu no Morumbi para uma reflexão coletiva sobre o desempenho recente. No dia seguinte, outra reunião ocorreu no Centro de Treinamento da Barra Funda, com os atletas discutindo internamente as falhas identificadas.

Embora o São Paulo tenha iniciado o mês com uma vitória expressiva de 4 a 1 sobre o Mirassol, o desempenho subsequente resultou em duas derrotas e três empates. Apesar de já assegurar a classificação para o mata-mata do Paulistão, a pressão sobre a equipe aumentou, manifestando-se nas redes sociais e também nas arquibancadas do Morumbi, onde os torcedores demonstraram descontentamento ao final do jogo contra a Ponte Preta.

No próximo desafio, marcado para domingo às 18h30 (horário de Brasília), o São Paulo enfrentará o São Bernardo fora de casa, na última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Espera-se que, sob a orientação de Zubeldía e com possíveis mudanças táticas em campo, a equipe busque retomar os bons resultados.