São Paulo sofre virada da Ponte Preta e complica situação do Palmeiras

O São Paulo Futebol Clube enfrentou a Ponte Preta na noite desta quarta-feira (19) e acabou sendo superado por 2 a 1, em um duelo marcado pela virada dos visitantes. A partida, que ocorreu no Estádio do Morumbis, foi válida pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

O Tricolor paulista começou a partida com força, abrindo o placar aos 44 minutos do primeiro tempo através de Calleri, que aproveitou um escanteio cobrado por Oscar. Apesar de dominar a posse de bola e criar algumas oportunidades, o time da casa encontrou dificuldades para superar a sólida defesa adversária durante a primeira etapa.

Na segunda metade do jogo, porém, a Ponte Preta reagiu rapidamente. Logo aos 3 minutos, Artur empatou após um cruzamento de Jean Dias que desviou em Arboleda antes de chegar ao atacante. Esse gol mudou a dinâmica da partida e deu confiança à equipe visitante.

A virada aconteceu aos 14 minutos do segundo tempo, quando Éverton Brito, aproveitando uma sobra após uma tentativa de finalização de Artur, fez o segundo gol da Macaca. A partir desse momento, a Ponte Preta conseguiu administrar melhor a posse e controlou as ações, dificultando as tentativas do São Paulo de retomar o controle do jogo.

Com este resultado, o São Paulo se mantém na liderança do Grupo C com 16 pontos, mas vê sua posição ameaçada pelo Novorizontino, que está apenas um ponto atrás. Por outro lado, a Ponte Preta alcançou os 22 pontos no Grupo D e agora depende exclusivamente de seus esforços para avançar às fases finais do torneio.

A derrota aumenta a pressão sobre o Palmeiras, que tem agora uma desvantagem de cinco pontos em relação à Macaca e precisa vencer seu próximo compromisso para evitar maiores complicações na classificação.

Os próximos desafios estão agendados para domingo (23), onde o São Paulo visitará o São Bernardo às 18h30 (horário de Brasília), enquanto a Ponte Preta receberá o Bragantino no mesmo dia e horário no Estádio Moisés Lucarelli.

Escalações:

São Paulo: Rafael; Igor Vinicius (Erick, 16’/2ºT), Arboleda, A. Franco e Enzo Díaz (Wendell, 29’/2ºT); Bobadilla (Sabino, 16’/2ºT) e Pablo Maia; Lucas, Luciano (André Silva, 29’/2ºT) e Oscar; Carelli. Técnico: Maxi Cuberas (auxiliar).

Ponte Preta: Diogo Silva; Sergio Raphael, Emerson e Danilo; Maguinho (Pacheco, 28’/2ºT), Indio, Lucas Cândido e Artur; Serginho (Luiz Felipe, 14’/2ºT); Jean Dias e Éverton Brito (Bruno Lopes, 28’/2ºT). Técnico: Alberto Valentim.