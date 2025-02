Em grande exibição, São Paulo bate Mirassol pelo Paulistão

Em jogo válido pela 7ª rodada do Paulistão, nesta quarta-feira (5), o São Paulo goleou o Mirassol por 4 a 1, no Morumbis, em São Paulo. Oscar, Calleri, Enzo Díaz e André Silva marcaram pelo lado tricolor, enquanto Gabriel garantiu o único gol da equipe do interior paulista.

Com início de primeiro tempo bastante impetuoso, o Tricolor não demorou para abrir o placar. Aos 9 minutos, Oscar marcou após cruzamento que passou por toda a defesa do MIrassol, pelo Calleri, e ainda pelo goleiro Muralha. Bola dentro da rede. 1 a 0 para o São Paulo.

Sem se abater o Mirassol foi para o ataque e após alguns sustos conseguiu empatar a partida. Em cruzamento de Negueba, Gabriel dominou e bateu, sem chances para o goleiro Rafael impedir o empate.

Antes mesmo do fim do intervalo, as duas equipes tiveram boas chances de assumirem a liderança do placar. Oscar perdeu gol incrível, enquanto Iury Castilho acertou a trave. Aos 49, saiu o segundo do Tricolor. Igor Vinícius cruzou para Calleri, que ganhou da defesa e desviou a bola para o gol.

A segunda etapa seguiu o ritmo da primeira, com as duas equipes assustando o gol adversário. O Mirassol até chegou a ter grandes chances, com Guilherme Pato, mas foi o São Paulo que voltou a balançar a rede. Oscar cruzou e Enzo Díaz, de primeira, fez o terceiro do São Paulo.

Nos acréscimos, deu tempo para mais um. Erick deu passe preciso e André Silva dominou, cortou a zaga e bateu para fazer o último da goleada tricolor.

Tabela

Com a vitória, o Tricolor chegou aos 13 pontos conquistados após 18 disputados. São quatro vitórias, um empate e uma derrota até aqui.

Próximos jogos

O São Paulo volta a entrar em campo no próximo sábado (8). às 18h30, no Nabi Abi Chedid, o Tricolor enfrenta o Red Bull Bragantino.

No mesmo dia, só que às 16h, o Mirassol recebe o Noroeste, no Maião, no interior de São Paulo.