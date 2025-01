São Paulo Anuncia a Chegada do Lateral-Esquerdo Enzo Díaz em Empréstimo

No último sábado (11), o São Paulo Futebol Clube oficializou a contratação do lateral-esquerdo argentino Enzo Díaz, que até então estava no River Plate. O jogador chega ao Tricolor Paulista por meio de um contrato de empréstimo, que se estenderá até 31 de dezembro de 2025, com a possibilidade de aquisição definitiva caso certas metas sejam alcançadas.

Com 29 anos, Enzo Díaz foi parte de uma troca envolvendo o meio-campista Giuliano Galoppo, que se despediu do clube paulista em direção ao River Plate. “Estou muito feliz por fazer parte desta instituição. Juntos, lutaremos para alcançar nossos objetivos. Quero expressar minha alegria aos torcedores tricolores e espero vê-los em breve”, declarou o novo reforço.

A divulgação da chegada de Enzo foi feita pelo presidente do São Paulo, Júlio Casares, que anunciou o jogador em suas redes sociais. Através de uma postagem no Instagram, o dirigente compartilhou uma imagem com o atleta e escreveu: “Viajando juntos! Enzo Díaz”.

Enzo se integrará ao elenco do São Paulo imediatamente, participando da FC Series, um torneio de pré-temporada que será realizado na Flórida, Estados Unidos, entre os dias 15 e 25 de janeiro. A CNN Brasil marcará sua estreia nas transmissões esportivas durante esse evento.

Três partidas estão programadas para serem transmitidas ao vivo no canal do YouTube da CNN Esportes: Cruzeiro x São Paulo (15 de janeiro), Atlético-MG x Cruzeiro (18 de janeiro) e Orlando City x Atlético-MG (25 de janeiro). Todas as competições ocorrerão no Inter&Co Stadium, casa dos clubes Orlando Pride e Orlando City.

O acordo que trouxe Enzo Díaz para o São Paulo faz parte de um movimento estratégico do clube, que busca fortalecer seu elenco para a próxima temporada. Além do lateral argentino, o técnico Luis Zubeldía também contará com outro reforço na lateral esquerda: Wendell, atualmente no Porto, já assinou um pré-contrato com o Tricolor. A equipe está empenhada em antecipar a chegada deste atleta para o início da nova temporada.

Natural de Buenos Aires, Enzo Díaz começou sua carreira nas divisões de base do Agropecuario, onde fez sua estreia profissional. Em 2019, transferiu-se para o Talleres e teve uma passagem notável durante quatro temporadas, chamando a atenção do River Plate em 2023. No clube argentino, ele conquistou importantes títulos como o Campeonato Argentino, a Supercopa Argentina e o Troféu de Campeões, todos em 2023.