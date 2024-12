São Paulo avança na expansão do metrô com novas linhas e melhorias estruturais

A chegada do primeiro trem da Linha 17-Ouro em São Paulo representa um avanço significativo na expansão da malha de transporte sobre trilhos do estado, evidenciando a retomada de um projeto que havia sido interrompido no início da atual administração. Este novo marco se insere em um contexto mais amplo de progressos que estão sendo realizados ao longo de 2024, incluindo o desenvolvimento da tuneladora Tatuzão, o início das obras de uma nova estação na Linha 15-Prata e as iniciativas para estender o Metrô até Guarulhos. Além disso, melhorias significativas foram implementadas em diversas estações, com a instalação de portas de plataforma que visam aumentar a segurança e eficiência do sistema.

O primeiro dos 14 trens projetados para interligar o Aeroporto de Congonhas à rede metroviária e ferroviária já está passando por uma série de testes para assegurar seu funcionamento adequado até a abertura da Linha 17, prevista para 2026. Desde a retomada das obras no último ano, a linha tem apresentado importantes progressos em 2024, com a instalação das vigas que formam a via, coberturas nas estações e portas de plataforma. A montagem de passarelas e a energização do trecho operacional também fazem parte das etapas já concluídas, levando a construção a mais de 80% de conclusão.

Os avanços nas obras são igualmente evidentes na ampliação da Linha 2-Verde. A maior tuneladora da América Latina, conhecida como Tatuzão, já construiu cerca de 2,5 km de túneis que conectam três novas estações. O projeto abrange um total de oito estações em construção, atravessando a Zona Leste e oferecendo mais opções de trajeto à população local. Este ano, o Metrô firmou um contrato no valor de R$ 2 bilhões para implementar sistemas elétricos e auxiliares, incluindo elevadores, escadas rolantes e telecomunicações.

Além disso, o Governo assegurou um financiamento de R$ 3,6 bilhões destinado à aquisição de 44 novos trens para o Metrô, dos quais 22 serão alocados para a expansão da Linha 2. Para suportar essas novas composições, as obras de ampliação do Pátio Tamanduateí já foram iniciadas. No mesmo contexto, o Metrô deu início à elaboração dos projetos executivos necessários para estender a linha até Guarulhos.

A Linha 15-Prata também recebeu um novo trem, resultado de um investimento de R$ 1,4 bilhão por parte do Governo paulista para adquirir um total de 19 composições. Esse esforço visa aprimorar o atendimento ao público e viabilizar a expansão até Jacu Pêssego. No âmbito desse projeto, foi iniciada a construção da estação Ipiranga, que funcionará como um ponto estratégico de conexão com a Linha 10-Turquesa, facilitando o deslocamento entre o extremo leste e o centro da cidade.

Além das expansões mencionadas, o ano de 2024 também marca o início das obras para ampliar a estação São Joaquim (Linha 1-Azul). Com essa modernização, espera-se que essa estação se torne uma das mais movimentadas do sistema metroviário paulista devido à futura integração com a Linha 6-Laranja.