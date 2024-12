São Paulo aumenta acolhimento para mulheres vítimas de violência em 35%

O Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS), anunciou um incremento significativo na capacidade de acolhimento de mulheres que sofreram agressões, ampliando-a em 35%. Desde o início da atual administração, o número de abrigos dedicados a essas mulheres cresceu de 31 para 42 unidades. Para viabilizar essa expansão, foram investidos R$ 9,6 milhões em serviços destinados ao suporte e acolhimento dessas vítimas durante o biênio 2023-2024.

A secretária de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém, enfatizou a importância dessa ampliação: “Essa iniciativa reflete nosso comprometimento com a proteção das mulheres que enfrentam situações de violência. Nosso objetivo é proporcionar um ambiente seguro onde essas mulheres possam retomar suas vidas com autonomia, longe dos agressores”, afirmou.

Os abrigos, cujas localizações são mantidas em sigilo para garantir a segurança das residentes, oferecem acomodação para mulheres e seus filhos menores de 18 anos por um período inicial de seis meses, que pode ser estendido por mais seis meses, se necessário. Durante sua estadia, as mulheres têm acesso a moradia, alimentação e assistência médica. Além disso, recebem orientação sobre inserção no mercado de trabalho e gestão financeira, visando promover a independência e evitar o retorno ao convívio com os agressores.

Esses serviços têm como foco atender mulheres que se encontram sob ameaça ou risco à integridade física devido à violência doméstica e familiar, que pode resultar em lesões físicas, sofrimento psicológico ou moral.

Em colaboração com outras redes de serviços socioassistenciais e do sistema judiciário, a SEDS assegura que as mulheres tenham acesso a atendimento jurídico e psicossocial, além de benefícios sociais que se estendem aos filhos e dependentes sob sua responsabilidade.

O programa “São Paulo São Todos na Direção Certa” busca fortalecer investimentos públicos e criar oportunidades que promovam dignidade e prosperidade. Desde o início da gestão estadual, o estado registrou recordes em leilões, superando R$ 300 bilhões em investimentos voltados para infraestrutura educacional, rodoviária e saneamento. Um marco importante foi a desestatização da Sabesp, antecipando a universalização dos serviços de água e esgoto em quatro anos.

No setor da saúde, foram realizadas em média 3.200 cirurgias diárias, com uma redução na espera de até 82,6% para especialidades específicas. A educação também teve avanços significativos com a oferta de 30 mil novas vagas no Provão Paulista.

Em segurança pública, o efetivo policial recebeu um reforço inédito com a inclusão de 7.800 novos policiais em 2024, marcando o maior crescimento nos últimos quatorze anos. O programa SP Por Todas integrou iniciativas nas áreas de saúde e segurança com foco na independência feminina pela primeira vez.

O programa habitacional Casa Paulista alcançou a entrega de mais de 50 mil casas. No agronegócio, São Paulo consolidou-se como o maior exportador do Brasil e liberou aproximadamente meio bilhão em crédito ao setor.

Na infraestrutura do transporte público, o Metrô da capital registrou o maior investimento dos últimos cinquenta anos com quatro obras simultâneas. No campo social, o Bom Prato forneceu 3,2 milhões de refeições mensais e inaugurou 20 novas unidades. O turismo recebeu um investimento recorde de R$ 2 bilhões enquanto o programa CULTSP PRO destacou-se como o maior projeto nacional voltado para formação no setor cultural.

