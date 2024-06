São Paulo anuncia acerto em definitivo com o Michel Araújo

O São Paulo anunciou a compra dos direitos do meia Michel Araújo.

“Foi um bom começo. Acho que, de um ano para cá, conquistamos várias coisas, mas não vai parar por aí. Tenho certeza que ainda tem mais pela frente. Momento de muita alegria para mim e minha família”, disse Michel Araújo.

Michel Araújo tem tido chances como titular com o técnico Zubeldía. Na atual temporada, foram 19 jogos e duas assistências.

O jogador tem 27 anos e chegou ao São Paulo em 2023. Até aqui, foram 69 partidas com a camisa do clube do MorumBis, e quatro gols marcados.

“Estamos muito felizes com a renovação com o Michel Araújo. Michel é muito do projeto que a gente acredita aqui no São Paulo: jogadores que venham com comprometimento. Já nos entregou muito e continuará nos entregar mais até 2027, por isso mesmo, por ser comprometido, faz diversas funções em campo”, disse o diretor de futebol, Carlos Belmonte.

“A renovação do Michel é um grande gol da diretoria de futebol e do São Paulo. É um grande atleta, jogador que se adapta em várias posições e um cidadão por excelência. Bem-vindo, novamente”, afirmou o presidente Julio Casares.

A negociação estava encaminhada desde a última semana. O status da negociação foi atualizado por Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, em entrevista ao canal dos jornalistas Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi.

“Com o Michel Araújo já está tudo acertado, estamos em troca de minutas de pagamento, envolveu a dívida do Fluminense pelo Hudson, e hoje conversamos com o empresário, está muito avançado. Na próxima semana devemos fazer a renovação com o Michel e finalizar a troca de minutas com o Fluminense”, disse, na ocasião.