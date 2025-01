São Paulo abre inscrições para programa Nova EJA

A Prefeitura de São Paulo, em colaboração com o SESI-SP, está promovendo um novo ciclo de inscrições para o programa Nova EJA, que oferece a modalidade de Ensino Médio e cursos profissionalizantes. Esta iniciativa é destinada a jovens e adultos com idade mínima de 18 anos que não tiveram a oportunidade de concluir seus estudos na fase apropriada.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 24 deste mês nos polos dos Centros Educacionais Unificados (CEUs) da cidade. O formato das aulas combina 80% de conteúdo online, acessível a qualquer hora, com 20% de atividades presenciais, proporcionando flexibilidade aos alunos.

Para aqueles que optarem pela modalidade profissionalizante, uma variedade de cursos está disponível, incluindo Almoxarife, Assistente de Recursos Humanos, Controle de Qualidade, Costura sob Medida, Desenho de Moda e Operação de Computador, entre outros. Os cursos têm uma carga horária total de 240 horas, enquanto o Ensino Médio possui duração de 1.200 horas.

As inscrições podem ser realizadas através do portal oficial: https://inscricaonovaeja.sesisp.org.br/. Os candidatos deverão apresentar cópias digitais do RG, CPF, comprovante de residência e histórico escolar durante o processo de matrícula. As aulas estão programadas para iniciar em fevereiro em 20 diferentes CEUs, dependendo do número total de matriculados.

Cada centro educacional disponibilizará aproximadamente 300 vagas, totalizando cerca de 6.000 alunos atendidos. Os polos abrangem diversas regiões da cidade, incluindo Água Azul, Alto Alegre, Alvarenga, Aricanduva, Caminho do Mar e muitos outros.