São Luiz São Caetano conquista certificado ISO 45001

O Hospital e Maternidade São Luiz São Caetano do Sul, o primeiro da Rede D’Or fora da capital paulista, recebeu nesta semana o selo ISO 45001, que reconhece a excelência em gestão e segurança no trabalho. A conquista reforça o compromisso da instituição com a melhoria contínua da estrutura, logística e proteção de sua equipe.

A certificação ISO 45001, reconhecida mundialmente, é concedida pela Organização Internacional de Padronização desde 2018. Ela avalia a qualidade das relações de trabalho e o cumprimento de normas que garantem o bem-estar dos colaboradores.

Para a conquista do selo, foram analisados critérios como redução de lesões, doenças, acidentes, custos com processos jurídicos, multas e indenizações, além de melhoria da imagem da marca e aumento da resistência organizacional.

Para Michele Batista, diretora-geral do São Luiz São Caetano, essa conquista reforça a política de evolução constante do hospital e motiva a seguir em frente com melhorias. “Estamos muito felizes em receber este selo ISO, que comprova nosso compromisso em otimizar as tarefas, funções, setores e rotinas de nossos profissionais. Essa é a chave para continuarmos sendo referência em saúde no Grande ABC”, destaca.

Referência em alta complexidade na região, o Hospital e Maternidade São Luiz São Caetano do Sul, da Rede D’Or, conta com uma infraestrutura moderna e oferece atendimento completo por meio de uma estrutura de emergência, exames e serviços em várias especialidades, além de uma maternidade de ponta. Comprometido com a excelência, o hospital possui tecnologia avançada e uma equipe médica altamente qualificada, garantindo cuidados seguros e de qualidade aos pacientes.

Desde 2022, o hospital também conta com a certificação da Joint Commission International (JCI), uma das principais acreditações internacionais de qualidade. A JCI é a líder mundial em acreditação de saúde e atesta que o hospital segue rigorosamente os protocolos de segurança do paciente, cumprindo normas e padrões internacionais de excelência.