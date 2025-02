Newsweek coloca hospitais da Rede D’Or entre os melhores do Brasil

A Rede D’Or, maior grupo privado de saúde do Brasil, foi a rede hospitalar com o maior número de hospitais citados no novo e prestigiado ranking dos Melhores Hospitais Privados da América Latina 2025, elaborado pela Newsweek em parceria com a Statista. Cinco hospitais da rede integram a lista.

Os Hospitais São Luiz, em São Paulo, Barra D’Or, Copa D’Or, Copa Star e Quinta D’Or, no Rio de Janeiro, estão entre as 21 unidades brasileiras citadas. O ranking contempla ainda unidades localizadas nas cidades de Belo Horizonte, Londrina, Salvador, Curitiba e Porto Alegre.

No total, a lista reconhece 118 hospitais latinos de excelência no atendimento a procedimentos ortopédicos e oftalmológicos, como cirurgias de joelho, quadril, ombro, além de cirurgias refrativas e de catarata.

O ranking, publicado pela primeira vez pela renomada revista americana, tem como objetivo apontar instituições que se destacam pela qualidade dos serviços, a experiência do paciente e as contribuições para avanços na área da saúde.

O reconhecimento é resultado de uma análise criteriosa baseada em três pilares: pesquisa internacional online (recomendações feitas por profissionais de saúde de toda a América Latina); dados de acreditação (certificações que refletem padrões de qualidade e segurança hospitalar) e indicadores de resultados relatados por pacientes (avaliação da experiência e dos desfechos dos tratamentos).

“Este reconhecimento reforça nosso compromisso em oferecer excelência no cuidado aos pacientes. Ele reflete o esforço diário de nossa equipe em garantir um atendimento humanizado, com tecnologia de ponta e segurança em todos os procedimentos realizados”, destaca Rodrigo Gavina, CEO de Hospitais da Rede D’Or.

Com 75 hospitais próprios em operação, a Rede D’Or é a maior rede integrada de cuidados em saúde no Brasil, com presença em todas as regiões. Em São Paulo, mantém um dos maiores complexos hospitalares da América Latina, situado nas regiões do Itaim Bibi e Vila Olímpia, na zona sul da capital paulista, que engloba os hospitais São Luiz Itaim, Vila Nova Star, Maternidade São Luiz Star e o novo Centro de Transplantes e Cirurgias de Alta Complexidade, totalizando 720 leitos.