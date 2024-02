Maternidade Star vence concurso “Natal Iluminado 2023” de São Paulo

O “Natal Encantado Star”, da Maternidade São Luiz Star, na Vila Olímpia, região Sul da capital paulista, venceu o concurso Natal Iluminado 2023, na categoria ‘Comércios’.

A cerimônia de premiação foi realizada na última quinta-feira (15/2) pela Associação Comercial de São Paulo (ACPS). A iniciativa destacou as 75 melhores decorações na capital paulista no Natal de 2023, em diferentes categorias.

A premiada decoração da Maternidade Star, da rede D’Or, contou com mais de 37 mil lâmpadas de LED.

As árvores do jardim e o guarda corpo foram iluminados, levando a magia do natal para toda a parte externa, que contou ainda com um lindo túnel de mangueiras de led.

Na parte interna, o destaque foi a casa dos ursinhos, com uma grande árvore de luz e caixas de presente decorativas.

“É uma tradição da Rede D’Or levar a alegria do Natal para os pacientes internados. Com a decoração na área externa, buscamos ampliar isso também para a comunidade ao nosso redor, levando o espírito natalino a todos que passaram pela Vila Olímpia”, destaca Felipe Freitas Lobão, Gerente Operacional da Maternidade São Luiz Star e representante que recebeu o troféu.

Pensando na sustentabilidade, além do uso de materiais recicláveis, a decoração da Maternidade Star utilizou fotocélulas para automatizar o acionamento das lâmpadas apenas no período noturno.

Cuidadosamente projetada para atender pacientes e familiares em um dos momentos mais especiais de suas vidas, a Maternidade Star reúne toda a expertise do Hospital São Luiz, um dos mais tradicionais de São Paulo, com o serviço premium da Rede D’Or.

Entre os diferenciais que atraem as gestantes estão o pronto-socorro obstétrico 24h, centro de diagnósticos, check-in e exames no leito, acolhimento para irmãos mais velhos, sala para parto de emergência, uso de pulseira inteligente com rastreamento e o Life Lounge, espaço exclusivo para a família acompanhar e celebrar a chegada do bebê, após o parto cesárea.