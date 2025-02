Rede D’Or inaugura em SP primeiro serviço pediátrico da bandeira Star no país

O Hospital Vila Nova Star, da Rede D’Or, maior grupo privado de saúde do país, inaugura no dia 10 de fevereiro seu mais novo serviço de pediatria, marcando um importante avanço no atendimento infantil pela rede particular de saúde na cidade de São Paulo.

Com estrutura completa de pronto-socorro, exames, centro cirúrgico, leitos de internação e Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o novo serviço é o primeiro setor pediátrico da bandeira Star no país. Ele chega para estabelecer um modelo de atendimento inovador, combinando conforto, tecnologia de última geração e profissionais de excelência reconhecida no Brasil e no exterior.

Inspirado nos mais modernos conceitos hospitalares internacionais, o pronto-socorro pediátrico do Vila Nova Star oferece atendimento 100% integrado em suítes privativas, equipadas com tecnologias de ponta que permitem a realização de triagem, exames (como ultrassom, radiografias e análises clínicas), diagnósticos e medicação diretamente no local, sem necessidade de deslocamento. Essa estrutura inédita no Brasil foi projetada para garantir agilidade, segurança e máxima comodidade aos pacientes e suas famílias.

“Este é um marco para a Rede D’Or e para o setor de saúde no país. Combinamos uma equipe médica formada pelos melhores especialistas pediátricos do Brasil, tecnologia de última geração e o padrão premium de hotelaria hospitalar, elevando o cuidado infantil a um nível inédito”, afirma Paulo Moll, CEO da Rede D’Or.

Equipe médica de referência e tecnologia de ponta

A excelência da equipe médica é outro grande diferencial do serviço. O novo setor pediátrico reúne os mais renomados especialistas pediátricos em áreas como oncologia, cardiologia, neurologia e ortopedia, garantindo que cada criança receba um atendimento altamente especializado e humanizado. Além disso, o hospital utiliza equipamentos de última geração para monitoramento e diagnóstico, assegurando precisão no cuidado de casos simples e complexos.

“Sabemos que o padrão de qualidade esperado pelo público paulista é elevado. Por isso, trouxemos o que há de mais moderno e inovador, com profissionais altamente qualificados e uma infraestrutura única, pensada para transformar a experiência hospitalar em algo acolhedor e eficiente”, destaca Rodrigo Gavina, CEO de Hospitais Rede D’Or.

Ambientação acolhedora e experiência única

Divulgação

Para criar um ambiente que acolha e encante os pequenos pacientes, o setor foi decorado pela artista plástica Juliana Brandão, com obras que convidam as crianças a explorarem paisagens dos cinco continentes. Cada detalhe das suítes e corredores foi pensado para tornar o ambiente estimulante e aconchegante, proporcionando às famílias uma experiência diferenciada.

Liderança e expansão

A inauguração do setor pediátrico é parte do plano de expansão da Rede D’Or em São Paulo, que investiu R$ 1,5 bilhão na ampliação de um dos maiores complexos hospitalares da América Latina. Com 720 leitos, o complexo que integra os hospitais São Luiz Itaim, Vila Nova Star e Maternidade São Luiz Star reforça o compromisso da Rede D’Or com a liderança em saúde de alta performance.

Com essa inauguração, o Vila Nova Star reafirma sua posição como referência nacional em tecnologia, cuidado humanizado e excelência médica, estabelecendo um novo patamar para o atendimento pediátrico no Brasil.