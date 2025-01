Super-heróis visitam crianças no São Luiz São Caetano do Sul

Nesta semana, uma ação especial de humanização transformou o Hospital e Maternidade São Luiz São Caetano do Sul, da Rede D’Or, em um cenário de superaventura.

Aproveitando a necessidade de realizar a limpeza da fachada externa, o hospital criou um momento lúdico e inesquecível para as crianças internadas e em atendimento.

Os profissionais responsáveis pela limpeza se vestiram como os icônicos super-heróis Homem-Aranha e Batman e desceram pela fachada do prédio, interagindo com as crianças por meio das janelas.

Sorrisos, acenos e olhares de admiração marcaram o encontro que encantou pequenos pacientes e seus familiares. “Foi lindo, minha filha ficou muito animada. Ações como essa ajudam a distrair as crianças e deixam o tratamento mais leve”, declarou Bruna Soares, mãe da pequena Manoela, internada no setor pediátrico.

“Foi incrível ver a alegria das crianças. Essa ação reflete o compromisso do hospital em promover momentos de leveza e acolhimento, mesmo em situações desafiadoras”, destacou Michele Batista, diretora geral do São Luiz São Caetano do Sul.

O hospital da Rede D’Or, e primeiro da bandeira São Luiz fora da capital paulista, é referência em alta complexidade para a região do ABC. Com infraestrutura moderna, oferece atendimento completo com maternidade de primeira linha, ampla estrutura emergencial, de exames e atendimento especializado em diversas especialidades. Comprometido com a excelência, a unidade possui tecnologia de ponta e equipe médica altamente qualificada, garantindo cuidado integral e seguro aos pacientes.



Crédito:Divulgação