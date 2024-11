Maternidade do São Luiz São Caetano do Sul atende primeiro caso de trigêmeos

O Hospital e Maternidade São Luiz São Caetano do Sul, no ABC paulista, vivenciou um momento histórico com o nascimento dos trigêmeos Enzo, Gael e Ângelo, os primeiros prematuros desta natureza a serem atendidos na unidade.

Os bebês vieram ao mundo no dia 21 de agosto, com 30 semanas e 4 dias de gestação. Pesando entre 1.435g e 1.545g e medindo de 39 a 40 cm, os pequenos enfrentaram desafios típicos da prematuridade, como desconforto respiratório e baixo peso, e precisaram de internação na UTI Neonatal.

Durante o período de recuperação os trigêmeos contaram com uma infraestrutura de ponta e o trabalho dedicado da equipe multidisciplinar do hospital, que inclui neonatologistas, enfermeiros, fisioterapeutas e outros especialistas.

“O caso dos trigêmeos prematuros reforça nosso compromisso com o atendimento humanizado e especializado, que fez toda a diferença para garantir a saúde dos bebês e a tranquilidade da família”, destaca Dra. Lourdes de Melo, pediatra e neonatologista do São Luiz São Caetano do Sul.

A mãe, Tatiana Geraldes, enfrentou uma gestação delicada e de alto risco. O acompanhamento próximo dos obstetras também foi fundamental para garantir o melhor desfecho possível. Após quase dois meses de cuidados intensivos, em outubro, Enzo, Gael e Ângelo receberam alta, saudáveis e prontos para começar uma nova etapa em casa com a família.

As gestações gemelares, como a de Tatiana, exigem cuidados adicionais devido aos maiores riscos envolvidos, como parto prematuro, restrição de crescimento fetal e complicações maternas, como a ruptura precoce da bolsa amniótica.

Por isso, o acompanhamento pré-natal em uma unidade especializada, com equipes treinadas para monitorar e gerenciar esses casos, é essencial. “Gestações gemelares demandam atenção redobrada e um plano de cuidados personalizado para assegurar tanto a saúde dos bebês quanto da mãe, desde o pré-natal até o nascimento e o período neonatal”, explica Dra. Lourdes.

Novembro Roxo

A história recente dos trigêmeos destaca a importância da campanha Novembro Roxo, que conscientiza sobre a prematuridade, uma condição que atinge 1 a cada 10 bebês no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). A campanha também reforça a relevância do pré-natal adequado e do suporte médico especializado para evitar complicações.

O Hospital e Maternidade São Luiz São Caetano do Sul, da Rede D’Or, conta com uma UTI Neonatal equipada com tecnologia de ponta e uma equipe preparada para atender casos complexos, como o dos trigêmeos. “A prematuridade exige cuidados intensivos e multidisciplinares. Nosso hospital está preparado para oferecer o melhor suporte, garantindo o desenvolvimento saudável desses pequenos guerreiros”, afirma Michele Batista, diretora Geral da unidade.