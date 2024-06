São José do Rio Preto será sede do 22º Simpósio Regional da AASP

Ampliar o debate sobre inovações e desafios do exercício da profissão a fim de explorar os caminhos para o aprimoramento da advocacia em todas as suas áreas de atuação. Este é o objetivo da AASP – Associação dos Advogados, com a realização do Simpósio Regional, que acontecerá no dia 21 de junho em São José do Rio Preto.

O evento, um dos mais importantes do ano para a Associação, está em sua 22ª edição, ocorrendo cada vez em uma localidade diferente com o intuito de enriquecer o diálogo e estimular a troca de experiências entre advogados e advogadas de todo o país.

Com abertura às 9h, o Simpósio terá cinco painéis abordando temas diferentes do Direito, sempre relacionados às questões mais relevantes da atualidade. Entre eles: desafios da advocacia contenciosa, advocacia consultiva familiar e empresarial, Direito Penal, Direito Trabalhista e Marketing Jurídico.

Nomes como Ana Amélia Mascarenhas Camargos, Cristina Paranho Olmos, Daniele Chaves Teixeira, Fábio Floriano Martins, Heitor Sica, José Carlos Abissamra Filho, Juliano Maranhão, Marco Antônio Araújo Júnior e Priscila Pamela C. dos Santos já estão confirmados para o evento.

O evento conta com o apoio institucional da 22ª Subseção da OAB de São José do Rio Preto.

Para participar, pessoas associadas à AASP pagam R$ 100,00, e não associadas pagam R$ 200,00. Inscreva-se e confira a programação completa aqui.

SERVIÇO:

Evento: 22º Simpósio Regional AASP

Data: 21 de junho de 2024 (sexta-feira)

Horário: das 9h às 17h40 (horário de Brasília-DF)

Local: Ipê Park Convention Hotel – Rodovia Washington Luís, KM 428

Bairro Cedral – São José do Rio Preto – SP

Vagas limitadas. Inscrições aqui.