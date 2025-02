São José do Rio Preto recebe apoio da força nacional e recursos para combater epidemia de dengue

A cidade de São José do Rio Preto, localizada no interior paulista, está recebendo um suporte significativo da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS) no combate à epidemia de dengue. Este município se destaca no estado de São Paulo com o maior número de casos da doença, contabilizando 33.070 ocorrências prováveis e 13 mortes em 2025. No ano anterior, foram mais de 36 mil casos e 20 óbitos registrados.

Conforme um balanço apresentado na terça-feira (25), a FN-SUS realizou 1.057 atendimentos em um centro de hidratação instalado no bairro Jardim dos Seixas, que foi montado especificamente para atender pacientes com sintomas relacionados à dengue.

Rodrigo Stabeli, coordenador-geral da FN-SUS, enfatizou que a atuação do Ministério da Saúde, por meio desta força, reforça o Plano Nacional de Enfrentamento à Dengue e Outras Arboviroses, que foi implementado em 2024. Segundo ele, esse apoio é crucial em momentos de alta demanda sobre as unidades básicas de saúde e os serviços de urgência e emergência.

Stabeli destacou ainda a importância da ampliação dos pontos de hidratação, que possibilitam diagnósticos rápidos e administração imediata de fluidos aos pacientes. “Esses centros são essenciais para evitar a progressão dos casos para formas mais graves da doença e, assim, reduzir a mortalidade associada”, afirmou.

Ele também mencionou que a organização adequada dos atendimentos é vital para o controle efetivo da dengue. “Ao implementar um fluxo diferenciado para o atendimento aos pacientes com dengue, garantimos que eles recebam os cuidados necessários na hora certa. A dengue é uma enfermidade previsível quando há uma assistência rápida — algo que o centro de hidratação tem proporcionado com o auxílio da Força Nacional do SUS”, completou.

Em adição ao suporte operacional, o Ministério da Saúde destinou R$ 1,34 milhão para auxiliar as iniciativas locais voltadas ao controle da epidemia.

Desde o início das operações há 16 dias, a missão mobilizou uma equipe composta por 74 profissionais da saúde, incluindo 32 enfermeiros, seis médicos, três farmacêuticos e 24 técnicos de enfermagem. O time também conta com um profissional de comando, seis gestores e dois especialistas.

A classificação dos atendimentos segue os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, que identificaram 442 pacientes no Grupo A (casos leves), 293 no Grupo B (casos moderados), 218 no Grupo C (casos graves) e 16 no Grupo D (casos críticos que necessitam de internação).

A ação emergencial teve início no dia 12 de fevereiro e continua com atendimentos diários, reforçando o suporte à rede municipal diante do aumento expressivo nos casos de dengue na região.

No dia 20 de fevereiro, foi inaugurado o centro de hidratação para tratamento dos pacientes com dengue em São José do Rio Preto. Esta iniciativa é parte das estratégias conjuntas entre o Ministério da Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde para fortalecer a resposta do SUS às arboviroses e expandir a rede de atendimento na cidade.

Além disso, como parte do plano nacional para combater as arboviroses, o ministério está implantando estações disseminadoras de larvicida (EDLs). Essas armadilhas consistem em potes com água cobertos por um tecido impregnado com larvicida em pó. Quando os mosquitos pousam nas EDLs, o pó adere ao seu corpo e é espalhado em áreas ao redor enquanto as fêmeas visitam diversos criadouros para depositar ovos. Para São José do Rio Preto, foram disponibilizadas três mil dessas estações.