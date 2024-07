São Caetano terá 12 atletas nas Olimpíadas de Paris

As Olimpíadas de Paris-2024 abrem oficialmente na próxima sexta-feira (26/7) e terminam dia 11 de agosto, com 12 atletas e um treinador representando São Caetano do Sul. O esporte que terá o maior número de representantes será o tênis de mesa, com cinco mesatenistas e o treinador, seguido do taekwondo com quatro (dois na Equipe Mista, modalidade exibição), do atletismo com duas atletas e da ginástica artística com um ginasta.

No tênis de mesa, Hugo Calderano parte para a sua terceira olimpíada como a principal esperança de medalha do Brasil na modalidade, principalmente pelos resultados conquistados, como o tricampeonato dos Jogos Pan-Americanos, o WTT Contender, no Rio de Janeiro, em maio, e a prata no WTT Champions, em Incheon, na Coreia do Sul, no final de março.

Os outros atletas de São Caetano na modalidade são Vitor Ishiy, as irmãs Bruna e Giulia Takahashi (titulares) e Laura Watanabe (suplente). O treinador da seleção brasileira, Francisco Arado, o Paco, também é de São Caetano.

No taekwondo, além da Caroline Gomes dos Santos, a Juma, ex-número um do mundo, teremos Maria Clara Pacheco e na Equipe Mista mais dois atletas: Pedro Arthur e Mikaela Oliveira. No arremesso de peso, São Caetano será representada por Isabela Silva e Jucilene de Lima, e completando o time, Yuri Guimarães será suplente na ginástica artística.