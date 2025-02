São Caetano tem projeto para retorno do futsal adulto

O prefeito de São Caetano do Sul, Tite Campanella, teve uma reunião em seu gabinete, na manhã desta quinta-feira (13/2), para dar o pontapé inicial no retorno do futsal adulto de São Caetano nas competições nacionais.

O encontro contou com as presenças do secretário de Esporte, Lazer e Juventude (SELJ), Mauro Chekin, do dirigente esportivo multicampeão pela extinta GM Futsal e seleção brasileira, Reinaldo Simões, e do presidente da Liga Sancaetanense de Futsal, Cláudio Camarão.

“São Caetano já tem uma tradição no esporte da bola pesada, desde a época em que o nome era futebol de salão e hoje é futsal. Então, no reencontro com o Reinaldo (Simões) nós demos o aval da Prefeitura para a retomada desta tradição, com um futsal adulto forte, como sempre foi”, relembrou Tite.

Durante a reunião, Reinaldo Simões destacou os planos ambiciosos da futura equipe. “Com o aval do prefeito Tite para darmos prosseguimento ao projeto, não paramos um minuto sequer, buscando parcerias, sejam elas estruturais e para o time, já pensando no planejamento de comissão técnica, jogadores, para que São Caetano tenha, novamente, um time de ponta no cenário paulista e brasileiro”, ressaltou Simões.

No início da semana, dando prosseguimento às tratativas deste retorno de São Caetano às competições, Reinaldo Simões e Cláudio Camarão estiveram na sede da FPF (Federação Paulista de Futsal) com o presidente Nilton Cifuentes Romão (Ramon), quando foi oficializado o retorno da equipe principal de São Caetano às disputas da categoria adulta a partir do próximo ano.