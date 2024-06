São Caetano renova frota do transporte municipal com nove ônibus 0 km

São Caetano tem o Tarifa Zero, transporte público gratuito, desde novembro de 2023. E os ônibus também estão mais confortáveis. Nesta quinta-feira (20/6), a VIPE (Viação Padre Eustáquio) apresentou a renovação de parte da frota, com nove novos veículos, todos acessíveis, com ar-condicionado e wi-fi, além de emitirem menos poluentes.

“A renovação atende ao contrato. Hoje a frota conta com 57 veículos, 15 a mais de quando iniciamos a gratuidade, além de seis reservas, que suprem totalmente a demanda de uma média de 72 mil passageiros por dia, chegando a picos de até 74 mil (antes do Tarifa Zero, a média era de 22 mil passageiros por dia). Além disso, estes novos ônibus são maiores (têm 12m50 e, os substituídos, 11m70), o que oferece mais conforto e espaço para os passageiros”, ressaltou o prefeito José Auricchio Júnior, que na semana passada acompanhou, também, a apresentação do primeiro ônibus elétrico da frota.

Um dos destaques dos novos ônibus é o sistema Euro 6, muito utilizado na Europa, por estabelecer limites máximos de emissão de gases poluentes pelos veículos movidos a diesel. A frota de São Caetano foi a primeira da região a contar com o sistema.

Os novos ônibus também possuem suspensão a ar, tomadas USB para recarga de dispositivos móveis (celulares), iluminação interna, itinerários eletrônicos em LED e GPS.

Quanto à acessibilidade, possuem bancos especiais para obesos, assentos demarcados para idosos, gestantes e pessoas com deficiência, elevador para cadeirantes e espaço para fixação segura de cadeira de rodas e para cão-guia. Os nove ônibus começarão a circular assim que forem resolvidas questões burocráticas no Ciretran (Circunscrição Regional de Trânsito).

A vistoria ocorreu na garagem da VIPE e, além do prefeito Auricchio, contou com as presenças do deputado estadual Thiago Auricchio, do secretário da Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana), Diego Santos Vido, e do diretor da VIPE, Carlos Henrique Silveira.