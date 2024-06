São Caetano recebe o espetáculo infantil ‘Aventura Congelante – O Legado’

Depois de se tornar um clássico no cinema, a história de “Frozen” ganhou os palcos e chega a São Caetano no próximo domingo (16 de junho), às 16h, para única apresentação do espetáculo infantil “Aventura Congelante – O Legado”, no Teatro Externato Santo Antônio (rua São Luís, 80, Santa Paula). Os ingressos, entre R$ 60 e R$ 140, podem ser comprados pelo site Bilheto (veja serviço abaixo).

Com 13 artistas em cena, o espetáculo traz a emocionante trajetória das irmãs Elsa e Anna, personagens icônicas que conquistaram toda uma geração. A história é contada com a ajuda de dois narradores, que levam o público a uma jornada desde a infância das irmãs até os desafios que enfrentam em sua terra natal, Arendelle. “Esta é uma história que cativou muito as crianças e o público pode esperar por muita emoção e alegria, pois o espetáculo é muito fiel ao roteiro original”, conta a atriz e cantora Flavia Mirella Mengar, que vive Anna no palco.

Os espectadores poderão reviver momentos marcantes, como a descoberta dos poderes de Elsa, sua fuga para a montanha do norte durante o famoso “Livre Estou” e a corajosa busca de Anna pela irmã em meio a um inverno rigoroso. A aventura se intensifica quando Elsa começa a ouvir uma voz misteriosa, levando o grupo – incluindo Kristoff e Olaf – à floresta encantada, onde enfrentam os espíritos dos elementos naturais: ar, terra, fogo e água.

A história culmina com a surpreendente revelação de que Elsa é o quinto espírito, optando por permanecer na floresta enquanto Anna assume o trono de Arendelle. O final feliz é marcado pela união das irmãs e o pedido de casamento de Kristoff a Anna. Uma incrível história de coragem, amor e magia que promete encantar o público de todas as idades.

Serviço

Aventura Congelante – O Legado

Data: 16 de junho de 2024 (domingo)

Horário: 16 horas

Local: Teatro Externato Santo Antônio (rua São Luís, 80, Santa Paula, São Caetano do Sul/SP)

Classificação: livre

Ingressos:

Setor B: R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia)

Setor A: R$ 140,00 (inteira) e R$ 70,00 (meia)

Vendas: (valor + taxa)

Realização: Live Co.