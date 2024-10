Azulão encara Palmeiras nas quartas de final do Paulista Sub-14

A Federação Paulista de Futebol anunciou hoje os confrontos da próxima fase do Campeonato Paulista Sub-14 e o São Caetano que passou pelo Cosmopolitano no último domingo irá enfrentar a equipe do Palmeiras.

O primeiro confronto será sábado no estádio Anacleto Campanella e o jogo de volta no domingo, dia 03 de novembro no Centro de Treinamento do Palmeiras em Guarulhos. Os dois jogos irão começar as dez horas e quarenta minutos.

O elenco do São Caetano, assim como toda a diretoria estão motivados para o confronto e estão em uma semana de bastante trabalho e treinamentos específicos.

A partida de sábado terá entrada franca para os torcedores e transmissão da TV Azulão no YouTube oficial do São Caetano.