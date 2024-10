Câmara de São Caetano presta homenagem ao Movimento Autonomista

Durante a sessão ordinária desta terça-feira, 22, a Câmara de São Caetano do Sul prestou homenagem ao Movimento Autonomista, que resultou na emancipação político-administrativa da cidade, em 24 de outubro de 1948, pela luta de 95 mulheres e homens, os líderes autonomistas.

Neste ano, o movimento completa 76 anos, e para comemorar a data, a Casa promoveu um discurso em homenagem ao movimento, realizada pelo vereador e líder do Governo, Gilberto Costa (PP), que destacou a importância dos líderes autonomistas e o sentimento de gratidão pela luta deles que resultou na São Caetano de Sul dos dias atuais.

“São Caetano do Sul, como um todo, sejam aqueles que estão, que passaram e todos aqueles que virão, tem que ter profundo carinho, profunda gratidão, pelos autonomistas, que enxergaram que a gente poderia, lutando, passando por cima de todas as dificuldades, criarmos um município, como é o município de São Caetano do Sul nos dias de hoje, que é orgulho para todos nós”, disse o líder em sua fala na tribuna.

Gilberto Costa também pontuou que há um reconhecimento do Poder Legislativo da importância do movimento como um todo. “A gente diverge, claro, em alguns temas, a gente discute, em algumas matérias, mas é inquestionável que todos nós, de uma maneira ou de outra, reconhecemos que essa luta valeu a pena”, disse o parlamentar. E complementou: “temos orgulho aqui, nós vereadores, de podermos representar a cidade como um todo, de falarmos e decidirmos pela cidade, mas temos orgulho de sermos moradores deste Pequeno Gigante chamado São Caetano do Sul”.

“Se não fosse a perseverança, a visão, dessas pessoas, nós não poderíamos falar, em poucas palavras, o que eu estou narrando aqui dessa história bonita que é contada até os dias de hoje, e que, com certeza, contaremos por muitos e muitos anos ainda nas nossas vidas”, finalizou Costa.

Ordem do Dia

A pauta da ordem do dia desta terça-feira contou com cinco projetos de lei de autoria dos vereadores da Casa, todos com pareceres de inconstitucionalidade emitidos pela Comissão de Justiça e Redação. Todos os projetos foram arquivados, após os pedidos dos autores das matérias serem aprovados pelo plenário.