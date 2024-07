São Caetano realiza Operação Ordem Pública para garantir sossego e segurança a moradores

A Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio de uma ação intersecretarias, realizou mais uma etapa da Operação Ordem Pública, que tem como principal objetivo de fiscalizar estabelecimentos e veículos com som excessivo, visando coibir ações que perturbem a ordem pública.

Como saldo positivo, a ação visitou 147 estabelecimentos, autuou 106 veículos irregulares, emitiu 28 notificações e lacrou um estabelecimento por descumprimento da ordem pública. Além disso, foram realizadas cinco remoções e apreendeu uma arma de fogo.

“São Caetano tem prezado, acima de tudo, o sossego e o bem-estar de seus moradores e este é o principal objetivo de mais esta etapa da Operação Ordem Pública., que será rotineira na cidade, em todos os 15 bairros, coibindo o comportamento de motoristas alcoolizados, o consumo de álcool por menores e o ruído excessivo em estabelecimentos e ruas em que se encontrem estes estabelecimentos”, ressaltou o prefeito José Auricchio Júnior.

Além do comando da Seseg (Secretaria de Segurança), a ação teve as participações da GCM (Guarda Civil Municipal), Polícia Civil, juntamente com os agentes de trânsito da Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana), fiscais do DCFAE (Departamento de Controle Fiscal da Atividade Econômica), a equipe de Abordagem Social (Seais) e o Centro Integrado de Vigilância à Saúde Oswaldo Cipullo (Civisa).

“Nosso recado para os moradores é que eles podem ficar tranquilos, que esta nova etapa da Operação Ordem pública será cumprida à risca e de forma ininterrupta, garantindo a segurança, o bem-estar e o sossego da população”, acrescentou o secretário de Segurança, Sallum Kalil Neto.