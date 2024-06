São Caetano realiza mutirão de Saúde neste fim de semana

A Prefeitura de São Caetano do Sul realizará sábado e domingo (29 e 30/6) o Atende Fácil Saúde Extraordinário (Avenida Senador Roberto Simonsen, 282, Centro). O mutirão foi planejado para dar mais celeridade ao atendimento em diversas especialidades, que tiveram o fluxo normal afetado por conta do exponencial aumento da procura dos hospitais e das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) nos últimos meses em virtude da epidemia de dengue e da antecipação do pico de doenças respiratórias.

No primeiro quadrimestre deste ano, a Prefeitura ampliou a oferta de consultas na Atenção Básica em 30%; de consultas em diversas especialidades por Telemedicina em 21,6%; e de exames por imagem em 8%.

“O Atende Fácil Saúde Extraordinário ampliará o acesso à saúde e bem-estar aos nossos moradores. Disponibilizar atendimento de livre demanda para consultas e exames, e uma central de agendamento, é um passo essencial para garantir que todos tenham acesso rápido e eficiente aos cuidados necessários”, afirma o secretário municipal de Saúde, Guilherme Esposito.

A expectativa é a de que sejam realizados mais de mil exames e consultas em diversas especialidades, previamente agendados e também em livre demanda, conforme programação abaixo.

Sábado, das 8h às 17h:

Com agendamento: Cardiologia, Dermatologia, Psiquiatria, Neurologia, Ortopedia, Urologia, Vascular, Nefrologia, Ginecologia, Clínica Médica e Fisioterapia. Exames: Cardiologia e Ultrassonografia.

Livre demanda com senha: Oftalmologia, Odontologia, Clínico Geral, Ginecologia, Pediatria e vacinação (levar documento com foto e carteira de vacinação).

Exames (com pedido médico): Mamografia, radiografia e ultrassonografia (somente aparelho urinário, próstata, transvaginal, mamas e tireoide).

Domingo, das 8h às 12h: