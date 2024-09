São Caetano realiza Encontro de Corais

Em São Caetano do Sul, as boas-vindas à tão esperada estação das flores será em grande estilo: no dia 22 de setembro, domingo, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura, apresenta o Encontro de Corais da Primavera. A atração musical será no Teatro Municipal Santos Dumont, a partir das 15h, com entrada gratuita e livre para todas as idades. O Teatro Santos Dumont fica na Av. Goiás, 1.111, bairro Santa Paula.

De São Caetano, participam da atração musical o Coral Canaã, o Coral da Fundação das Artes e o Coral da Primeira Igreja Batista. Da capital paulista, são convidados o Coro Infanto-Juvenil da Escola Municipal de Música de São Paulo, o Coral Madrigal Canto En-Canto e o Coral Vozes Paulistanas.

O evento propõe o desenvolvimento e o intercâmbio cultural entre os coros participantes, o estímulo, o desenvolvimento e o aprimoramento da prática do canto coral em São Caetano do Sul com a participação de grupos da cidade e de outros municípios, além de incentivar a interação e a prática entre coralistas e regentes. O coral é formado por um grupo de cantores distribuídos por naipes segundo a tessitura de suas vozes: soprano, meio-soprano, contralto, tenor, barítono e baixo.

Coral Canaã

70 componentes

Regentes: Agnelson Gonçalves e Donizete Reis

Pianista: Daniel Picone

O coral Canaã foi criado em 2005, sob a regência de Celso Moreira e teve sua primeira atuação no Culto de Ações de Graças pelo 5º aniversário da Igreja Evangélica Canaã. Hoje, chega a ter cem vozes, com ensaios semanais, participando das comemorações oficiais da igreja e de cultos de Santa Ceia. Tem por regentes e preparadores os maestros Agnelson Gonçalves e Donizete Reis.

Coral da Fundação das Artes de São Caetano do Sul

40 integrantes

Regente: Daniel Volpin

O organismo tem por objetivo oferecer a prática de canto coral aos alunos da escola de música da Fundação das Artes, com a participação de membros da comunidade. O repertório compreende música erudita, da renascença a peças sinfônicas, spiritual, MPB e música folclórica.

Coral da Primeira Igreja Batista de São Caetano do Sul

25 integrantes

Regente: Eliane Martinoff

Fundada em 1935, a Primeira Igreja Batista de São Caetano do Sul é formada por ministério diaconal, diretoria estatutária e grupo de líderes ministeriais. Pastor: Sebastião Custódio de Oliveira Neto.

Coral Madrigal Canto En-Canto

20 integrantes

Regente: Solange Gonçalves

Pianista: Gustavo Fernandes

Formado em 2008, o coral Madrigal Canto En-Canto recebe orientação de técnica vocal da cantora e regente Solange Gonçalves. É composto por vozes mistas; tem no repertório músicas brasileiras, dentre as quais, sambas. O grupo tem por objetivo levar a música a quem não pode ir até ela: lares para idosos, orfanatos, hospitais, festas beneficentes.

Coral Vozes Paulistanas

40 integrantes

Regente: Teresa Longatto

Pianista: Leonardo Fernandes

Criado em 2005 por Teresa Longatto e alunos, o coral Vozes Paulistanas divulga música brasileira do século 18 ao 20, de autores como José Maurício Nunes Garcia, André da Silva Gomes, Manuel Dias de Oliveira e anônimos de Ouro Preto (MG). Inclui o sacro europeu e ópera cênica ao repertório em parceria com orquestras da Grande São Paulo.

Coro Infantojuvenil da Escola Municipal de Música de São Paulo

54 integrantes

Regente: Regina Kinjo

Pianista: Juliano Kerber

O Coro Infantojuvenil da Escola Municipal de Música de São Paulo foi criado durante a gestão de Marisa Fonterrada, coordenadora artística da EMM de 1977 a 1986, e teve como regentes a maestrina Naomi Munakata e a assistência de Dante Cavalheiro. Finda a gestão, o coro foi desativado, tendo sido retomado somente na gestão de Henrique Autran Dourado (1989-1997), então sob a regência de Mara Campos. O grupo foi assumido pela maestrina Regina Kinjo em 2011, que o dirige até os dias atuais. Atividade obrigatória para os alunos da EMM com até 14 anos de idade, a participação no Coro Infantojuvenil objetiva o desenvolvimento de repertório coral adequado à referida faixa etária, além da prática de solfejo e de exercícios técnicos vocais e respiratórios.

SERVIÇO

Encontro de Corais da Primavera

22 de setembro de 2024, domingo, 15h

Teatro Municipal Santos Dumont

Av. Goiás, 1.111, bairro Santa Paula, São Caetano do Sul, SP

Entrada: gratuita

Classificação etária: livre