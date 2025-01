São Caetano investe no Anacleto e estreia na A-4 sábado

A um dia da estreia em casa na Série A-4 do Campeonato Paulista, a nova diretoria do São Caetano Futebol recebeu a visita do prefeito Tite Campanella, na manhã desta sexta-feira (23/1). O chefe do Executivo sulcaetanense foi convidado a conhecer o novo gramado, a pintura das arquibancadas do estádio e, de quebra, um pouco do planejamento que pretende retomar o caminho das glórias de vice-campeão da Libertadores e do Brasileiro.

“Sinceramente, nunca vi o Anacleto Campanella tão lindo como está agora. E olha que quando era criança eu era frequentador assíduo do estádio, inclusive eu fazia tênis e natação aqui. Já adulto, minha melhor lembrança era de vir como torcedor e nunca quis ficar nos camarotes, sempre fui torcedor de arquibancada, ficava aqui na Seção 1”, relembrou Tite.

O prefeito, inclusive, convidou os moradores a prestigiarem o São Caetano Futebol. “O clube está numa nova fase e gostaria de chamar os torcedores do Azulão a virem neste sábado, às 15h, reviver a final do Campeonato Paulista de 2004, contra o Paulista de Jundiaí, quando fomos campeões paulistas pela primeira vez no Pacaembu. Estão todos convidados e vamos acompanhar o renascimento do São Caetano Futebol”, finalizou.

PAULISTA A-4

A Série A-4 do Campeonato Paulista de 2025 começou da melhor forma para o São Caetano Futebol, que venceu o Nacional, por 2 a 1, na quarta-feira (21), no Estádio Nicolau Alayon, na capital. Os gols do Azulão foram marcados por Fábio Vitor e Vinicius Spaniol.

Neste sábado (25), pela segunda rodada, o Azulão recebe o Paulista de Jundiaí e, na quarta-feira (29), às 20h, também no Anacleto Campanella, jogará contra o Joseense, de São José dos Campos.