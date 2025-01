Nycollas Lopo acredita no acesso do Santo André no Campeonato Paulista

O Santo André fará sua estreia na Série A2 do Campeonato Paulista no dia 15/01, contra o Capivariano. O Ramalhão se reforçou na janela de transferências para buscar um bom desempenho na competição. Um dos principais reforços é o atacante Nycollas Lopo.

O jogador de 21 anos elogiou seu novo clube e afirmou que a equipe brigará pela taça da segunda divisão do Paulistão e pelo acesso ao principal estadual do Brasil.

“Essa já é a minha segunda A2 e, sem dúvida, um dos estaduais mais difíceis de se jogar. Acredito no nosso elenco e penso que esse ano o Santo André vem pra brigar pelo título e pelo acesso”, afirma o jogador.

Nycollas, que já defendeu as camisas de Palmeiras, Santos e Corinthians na categoria de base, disputou a terceira divisão do Campeonato Brasileiro na última temporada pelo São Bernardo, rival do Santo André. O atleta comentou como foi a experiência de disputar uma competição nacional e sobre como é defender a camisa do rival de seu ex-clube.

“Como profissional, foi uma experiência enorme poder jogar o Campeonato Brasileiro. Cresci muito como atleta e me desenvolvi em todos os aspectos, tanto tático, fisicamente quanto técnico e cognitivo”, garantiu o atacante.

A estreia do Santo André no Campeonato Paulista A2 será no dia 15/01, diante do Capivariano, na Arena Capivari.

Carreira

Além de defender Palmeiras, Corinthians e Santos, nas categorias de base, Nycollas também atuou pela equipe do Oeste e do São Bernardo antes de ser contratado pelo Santo André para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista.